NA ŻYWO: Brazylia - Szwajcaria

90 min. +5 KONIEC. Brazylia jedynie remisuje ze Szwajcarią! 90 min. +5 Bronią Szwajcarzy ale jeszcze rzut rożny! 90 min. +4 I kolejny faul na Neymarze. Rzut wolny z dogodnego miejsca. Czy to ostatni strzał w meczu? 90 min. +4 Udana sztuczka Neymara, przeciwnicy muszą faulować. Brazylia szybko wznawia grę. 90 min. +3 Faulowany Xhaka. Szwajcarzy nie spieszą się ze wznowieniem gry. 90 min. +2 Za mocne podanie Williana do Marcelo. Brazylijczycy tracą cenne sekundy. Do końca gry zostały już tylko trzy minuty z doliczonych pięciu. 90 min. MIRANDA!!! Kolejna szansa Brazylii, wystarczyło trafić w bramkę! Obrońca strzelił jednak minimalnie obok słupka. 89 min. Co za szansa!!! Roberto Firmino po dośrodkowaniu Neymara strzelał głową. Sommer znów broni! 88 min. Shaqiri kończy kontrę strzałem, ale chyba celował w tablicę z wynikiem. Wyjątkowo niecelnie. 87 min. Willian dośrodkowuje w pole karne i NEYMAR!! dochodzi do piłki, strzela głową, ale prosto w bramkarza. Jak obrońcy mogli dopuścić do takiej sytuacji? 86 min. Zmęczony Lichtsteiner schodzi z boiska. W jego miejsce wchodzi Michael Lang. Czy zdoła powstrzymać Neymara i Marcelo? 85 min. Do końca regulaminowego czasu gry zostało jedynie pięć minut. 85 min. Neymar i Firmino! O włos od stuprocentowej sytuacji! Minimalnie za mocno i nie opanował odbiorca podania! 83 min. SHAQIRI z werwą przedziera się w pole karne Brazylii! Mocno namieszał, ale ostatecznie nie był w stanie oddać strzału. 82 min. Piłkarze Szwajcarii nie zamierzają jedynie bronić wyniku. Wrzutka Shaqiriego wybijana na aut. 81 min. FIRMINO! Marnuje dobrą piłkę, uderzając z ostrego kąta ponad bramką! 80 min. Kolejna zmiana. Schodzi Haris Seferovic. Wchodzi Breel Embolo - najdroższy piłkarz reprezentacji Szwajcarii. 78 min. Schodzi z boiska Gabriel Jesus. Pojawia się Roberto Firmino. Czy gracz Liverpoolu odmieni losy tego spotkania? 76 min. NEYMAR! Mocny strzał po dobrym podaniu od Marcelo. Bramkarz jednak bez trudu łapie piłkę. 75 min. Posiadanie piłki: 56 do 44 proc. na korzyść Brazylii. Do końca meczu 15 minut. 75 min. Teraz Silva zatrzymuje Seferovica. 74 min. Szwajcaria w kontrze, ale dobrze w obronie Willian i Thiago Silva. 73 min. Jesus przewraca się w polu karnym! Sędzia nie dyktuje jednak rzutu karnego! Powtórki nie wyjaśniają tej sytuacji. Napastnik był przytrzymywany? 71 min. Shaqiri dogrywa do Dzemailego, a ten strzela!! Bramkarz Brazylii jest jednak dobrze ustawiony i łapie piłkę. 70 min. Leży Seferovic. Trzyma się za stopę i uderza pięścią w ziemię. Powtórki pokazują, że został nadepnięty prze Fernandinho. 69 min. Schodzi Behrami. Na jego miejsce Denis Zakaria. 69 min. Neymar idealnie dośrodkował ale Coutinho nie trafia z bliskiej odległości!!!! Co za sytuacja! Zawodnik wie, że zmarnował tę piłkę. 68 min. Pierwsza akcja Renato Augusto niezbyt udana. 67 min. Behrami ukarany żółtą kartką. Faulowany? Jak zwykle Neymar. 66 min. Na boisku pojawia się Renato Augusto, schodzi Paulinho. Tite wyraźnie wzmacnia atak. 66 min. Willian z dystansu ale bardzo niecelnie. 65 min. FERNANDINHO!! Po rykoszecie piłka wychodzi na rzut rożny! 64 min. Neymar faulowany! Żółta kartka dla Fabiana Schaera. 63 min. Tak po golu cieszył się Steven Zuber:

63 min. Teraz atakują Szwajcarzy. Dośrodkowanie Rodrigueza jednak zablokowane przez Williana. 62 min. Moment wyrównania:

61 min. Prosta strata Marcelo, piłka wychodzi na aut. Kibice próbują dodać otuchy swoim zawodnikom, skandując "Brasil, Brasil!" 59 min. To właśnie on opuszcza boisko. Na jego miejsce Fernandinho. 59 min. Casemiro strzela z dystansu, ale mocno niecelnie. 58 min. Okres zmasowanych ataków Brazylii. Szwajcarzy nie mogą wyjść z własnego pola karnego. 57 min. Teraz Jesus i znów rożny! 57 min. Próbował też Neymar, ale tylko rzut rożny! 56 min. COUTINHO!! podwójny strał Brazylijczyka zablokowany! 56 min. Xerdan Shakiri... ni to dośrodkowanie, ni to strzał. Łapie Alisson. 54 min. Neymar wdał się w sprzeczkę z przeciwnikiem. Sędzia rozdziela krewkich piłkarzy. Behrami tymczasem wraca na boisko. 53 min. Na murawie leży Valon Behrami. Niefortunnie wylądował po wślizgu. 52 min. Szwajcarzy złapali wiatr w żagle. Kontynuują ataki! 50 min. ZUBER!!!! Uderzył nie do obrony głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego! Przy tym strzale asystował Xerdan Shaqiri. 49 min.1:1 GOOOOOOOOOOLLLL!!!!! 49 min. Marcelo w ostatniej chwili przecina podanie w polu karnym, później jeszcze blokuje dośrodkowanie. Szybko wrócił z ataku do obrony. 48 min. Neymar piętą do Marcelo, dobra wymiana piłki, ale Gabriel Jesus nie dał rady strzelić na bramkę Sommera. 46 min. Chwila dekoncentracji i Casemiro łapie żółtą kartkę. Brzydki faul na Dzemailim. 46 min. Coutinho mógł strzelać, ale oddał piłkę kolegom. Brazylia atakuje lewą stroną. 46 min. Szwajcarzy zaczęli od strzału. Dzemaili daleko od bramki. 46 min. ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ Czy w drugiej połowie Szwajcarzy dadzą lekcję pokory rozluźnionym Canarinhos? A może to Brazylijczycy pobudzeni przez trenera podkręcą tempo? Dowiemy się już za niecały kwadrans. Gdyby nie piękny gol i kilka widowiskowych zagrań, reprezentacja Brazylii nie odróżniałaby się zbytnio od Szwajcarii. Nawet posiadanie piłki oba zespoły dzielą idealnie po połowie. 45 min. +2 Łapie Alisson Becker. Sędzia zarządza przerwę. Wracamy za 15 minut! 45 min. +1 Rzut wolny dla Szwajcarii. Chyba ostatni w tej połowie. 45 min. +1 Ajj!!!! Thiago Silva mógł dać Brazylii drugiego gola. Dobrze wyszedł na pozycję, ale strzelił nieznacznie ponad bramką Sommera. 45 min. Willian dobrze odnalazł Marcelo na lewej stronie, Brazylijczycy wymienili kilkanaście podań i... rzut rożny. 43 min. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Wydaje się, że Szwajcarzy odzyskali rezon i atakują coraz śmielej. Brazylia spoczęła na laurach? 41 min. Gabriel Jesus znów otrzymał dobre podanie w polu karnym, ale obrońcy powstrzymują go przed strzałem. 40 min. Na szczęście zawodnik może kontynuować grę. 39 min. Zuber szczęśliwie minął przeciwników i potężnie uderzył! Piłka huknęła Thiago Silvę w ucho. Sędzia przerwał grę. 38 min. Rodriguez ograł Williana, ale jego dośrodkowanie wybija Thiago Silva. 38 min. Błąd Casemiro i Dzemaili urwał się prawą stroną boiska! Seferovic nie wykorzystał jednak jego podania. 36 min. Dobre dośrodkowanie w pole karne strzeżone przez Alissona Beckera, ale wybija Miranda. 35 min. Piękne przyjęcie piłki Seferovica. Shaqiri traci. Sędzia uważa, że nie był w tej sytuacji faulowany. 34 min. Neymar znów w pojedynku biegowym z Behramim, ale i tym razem lepszy Szwajcar. Brazylijczyk lepiej mijał przeciwnika dryblingami, na szybkość wyraźnie nie ma z nim szans. 33 min. GABRIEL JESUS!! Mógł uderzać głową na bramkę, ale zmarnował dogodną sytuację! Podawał, czy aż tak przestrzelił? 32 min. Marcelo dośrodkowuje i ... rzut rożny. Piłkę wybija Seferovic 31 min. Od rzutu wolnego Neymar czy Marcelo? 31 min. Faul na Neymarze. Żółta kartka dla kapitana Szwajcarii Stephana Lichtsteinera. 30 min. Valon Behrami pośliznął się na murawie, boleśnie uderzając Paulinho. Brazylijczyk po chwili podnosi się z boiska. 29 min. Tym razem Behrami nie dał się Neymarowi. Strata Brazylijczyka. 28 min. Po raz kolejny Szwajcaria Lewą stroną. Rodriguez wrzucał piłkę na uderzenie głową, ale Marcelo wybija na aut. 27 min. Tak cieszył się strzelec bramki.

26 min. Bolesne zderzenie głowami. Na boisku leżą Casemiro i Fabian Schaer 25 min. Rzut rożny dla Szwajcarii. Seferovic walczył o piłkę do końca. 24 min. Xerdan Shaqiri czarował na prawej stronie, ale Lichtsteiner nie skorzystał z dobrego podania. 23 min. Szwajcarzy próbują odpowiedzieć, ale Brazylia imponuje nie tylko w ataku. 21 min. Kontrę znakomicie wyprowadził Willian, ale koledzy nie wykorzystali jego zagrania. 20 min. PHILIPPE COUTINHO!!! Co za bramka! Z dużej odległości, w swoim stylu, techniczne, dokręcane uderzenie! Brazylia rozpoczęła strzelaninę! 19 min.1:0 GOOOOOOOOLLLLL!!!!! 18 min. Przez moment przy piłce Szwajcarzy, ale po kilku podaniach piłka wraca do drużyny Tite. I znów na bramkę Yanna Sommera sunie kolejny atak. 18 min. Casemiro przypomniał o swojej obecności, przecinając w zalążku kontrę Szwajcarii. Jak profesor! 17 min. Doskonały pressing Brazylii. Znów odzyskali piłkę jeszcze na połowie rywala. 16 min. Nad stadionem malowniczy zachód słońca, ale kto by podziwiał widoki, kiedy tyle pięknych rzeczy dzieje się na boisku.

15 min. NEYMAR! Ale tylko w mur. Nieudana próba strzału. 15 min. Świetny trik Neymara i faul przeciwnika. Rzut wolny w dobrej odległości do strzału. 14 min. Gabriel Jesus imponuje walecznością. Nie dał sobie odebrać piłki. 13 min. Neymar znów prowokuje rywali. Pomimo fauli i nacisków nie traci, ani nie podaje piłki. Kibice są zachwyceni! 11 min. Coutinho z Neymarem wymienili kilka podań w polu karnym Szwajcarów, a błąd obrońców wykorzystał Paulinho. Ostatecznie piłka przeleciała tuż obok słupka. 11 min. PAULINHO!!! Bardzo blisko pierwszego gola! 10 min. Pierwsze 10 minut gry nie przyniosły klarownych sytuacji. Obie drużyny sprawdzają na razie swoje możliwości. 9 min. Neymar napędza kolejną akcję, ale partner odgrywa za mocno. Widać ochotę do gry u lidera Brazylijczyków. 8 min. Szwajcarzy znów lewą stroną, ale zdążył Thiago Silva. 6 min. Gabriel Jesus dobrze przejął piłkę na połowie przeciwnika, ale Paulinho marnuje okazję. 5 min. Neymar okpił przeciwnika. Ten pociągał go za koszulkę, ale sędzia pozwolił grać dalej. Willian posłał piłkę w trybuny a Granit Xhaka może się cieszyć, że nie zobaczył żółtej kartki. 4 min. Neymar pokazał charakter. Mimo nacisków i bliskiego krycia, nie odgrywał piłki przez prawie pół minuty. Ostatecznie sędzia odgwizdał faul przeciwnika. 3 min. I mamy pierwszy strzał. Blerim Dzemaili po podaniu od Shaqiriego. Ponad bramką Brazylii. 2 min. Zuber z Rodriguezem ładnie poprowadzili akcję lewą strona, ale Brazylijczycy spokojnie przerywają. 1 min. Marcelo już w pierwszych sekundach meczu dał popis, dryblując pomiędzy zawodnikami Szwajcarii. To będzie dobry mecz! 1 min. GRAMY! Na stadionie w Rostowie nad Donem wybrzmiały już hymny obu krajów. Możemy zaczynać! Za 10 minut rozpocznie się ostatni mecz tej niedzieli. Do tej pory mieliśmy dwa wyniki 0:1, w tym sensacyjną wygraną Niemiec z Meksykiem. Czy tym razem padnie więcej bramek? Trzeba przyznać, że skład reprezentacji Brazylii prezentuje się imponująco.

Na ławce drużyny z Europy zasiądą:



Moubandje, Elvedi, Lang, Embolo, Freuler, Mvogo, Fernandes, Zakaria, Gavranović, Drmić, Djourou, Burki. W reprezentacji Szwajcarii zagrają:



Sommer; Lichtsteiner, Akanji, Schar, Rodriguez, Shaqiri, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Zuber, Seferović. Na ławce rezerwowych Canarinhos zasiądą:



Geromel, Filipe Luis, Douglas Costa, Renato Augusto, Marquinhos, Cassio, Fernandinho, Firmino, Taison, Fagner, Ederson, Fred. W reprezentacji Brazylii od pierwszych minut zagrają:



Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar. Poznaliśmy już składy na ostatni mecz tej niedzieli.

Willian, Marcelo, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Fernandinho – to tylko niektórzy z piłkarzy, których na rosyjskich boiskach będziemy mogli zobaczyć obok ubóstwianego przez kibiców Neymara. Czy solidna Szwajcaria będzie w stanie powstrzymać rozpędzoną południowoamerykańską potęgę? Dotychczasowy gwiazdor ich kadry Xerdan Shaqiri obecny sezon angielskiej Premier League zakończył spadkiem do niższej ligi razem ze Stoke City. Jakkolwiek nie potoczy się ten mecz, wszyscy spodziewają się gradu goli i pięknej gry - przynajmniej po stornie zawodników w kanarkowych strojach.

Przewidywane składy:

Brazylia: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

Szwajcaria: Sommer; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

Gdzie oglądać mecz Brazylia – Szwajcaria?

Mecz Brazylia – Szwajcaria zostanie rozegrany 17 czerwca. Początek spotkania o godz. 20. Relacja NA ŻYWO będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. Studio przedmeczowe w TVP zaplanowano od godz. 19.