Ronaldo w ogniu krytyki. "Czy ty masz mózg?"

Piłkarz realu opublikował fotografię z podpisem: "dzień dobry". W odpowiedzi internauci z całego świata zaczęli krytykować Cristiano Ronaldo, a wyznawcy buddyzmu przekazali dobitnie, że są oburzeni gestem jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Jeden z mnichów buddyjskich zamieścił fotografię Ronaldo na swoim profilu na Twitterze z podpisem: Cristiano, czy ty masz mózg? Masz takie złe maniery, jesteś niegrzeczny, jesteś aroganckim ignorantem. Pamiętaj, że pieniądze, sława i "imię" nie trwają wiecznie. Znieważyłeś buddę".

Inni internauci apelowali o usunięcie fotografii i zaznaczali, że jest to posąg boga, a nie piłkarza oraz domagali się przeprosin od Ronaldo. Piłkarz zapewne przy okazji umieszczenia fotografii stracił również kilku fanów. "To jest brak szacunku. Jak można położyć nogę na Gautamie Buddzie? Nie spodziewałem się po Ronaldo takiej głupoty. To było bardzo złe. Stracił pan dzisiaj swojego fana" - pisał jeden z nich.