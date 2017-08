Franciszek Smuda został trenerem III-ligowego Widzewa Łódź

Były trener reprezentacji Polski poprowadzi klub polskiej III ligi. Dla wielu ta informacja może być dowodem na sportowy schyłek trenerskiej kariery Franciszka Smudy, ale ona sam traktuje powrót do Łodzi jako sentymentalną podróż w czasie. To właśnie z tym klubem odnosił pierwsze znaczące sukcesy jako trener, wygrywając z Widzewem mistrzostwo Polski w latach 1995/1996, 1996/1997 oraz wicemistrzostwo w sezonie 1994/1995.

Jak zapewniali już podczas prezentacji nowego trenera właściciele Widzewa, liczą na szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej i powrót do sukcesów sprzed dwóch dekad. – Nie interesują nas żadne półśrodki. Kibice pytali, czy wraz z nowym inwestorem przyjdzie nowy trener. I oto jest. Liczymy, że dzięki temu jak najszybciej wrócimy do ekstraklasy – zapowiedział Michał Sapota, prezes firmy Murapol S.A., nowego sponsora głównego Widzewa.

Na stanowisku trenera Franciszek Smuda zastąpił w Widzewie Przemysława Cecherza, który prowadził Widzewiaków od grudnia ubiegłego roku. – Największemu wrogowi nie życzę takiego tygodnia pracy. To były rozmowy o tym, co będzie i jak będzie, a nie o pierwszym ligowym spotkaniu. Zastanawiałem się, czy nie wziąć L4 i nie przyjechać na to spotkanie. Podjąłem inną decyzję, bo jak ginąć, to w mundurze – mówił po przegranym 1:2 spotkaniu z Victorią Sulejówek były już trener Widzewa.