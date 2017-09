Jacek Magiera i Michał Żewłakow zwolnieni z Legii Warszawa

O dużych zmianach w sztabie i pionie szkoleniowym poinformowano w oświadczeniu, które ukazało się o godzinie 10 na stronie internetowej Legii Warszawa. Klub przytacza słowa Dariusza Mioduskiego, prezesa zarządu Legii Warszawa. – Spotkałem się z Jackiem dziś rano i podziękowałem mu za wszystko co zrobił dla Legii, nie tylko jako pierwszy trener, ale przez te wszystkie lata, które spędził w Klubie. To była dla mnie osobiście bardzo ciężka rozmowa, bo darzę Jacka olbrzymim szacunkiem i sympatią. On jest i pozostanie częścią Klubu. Mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze wróci. Nigdy nie zapomnimy mu pięknych chwil, które przeżyliśmy w Lidze Mistrzów oraz Mistrzostwa Polski – mówił Mioduski, cytowany w komunikacie.

Prezes zarządu Legii Warszawa podkreslił jednoczesnie, że obecnie klub wymaga "głębszych zmian w obszarze sportowym". Jak wskazał, ich celem ma być obrona Mistrzostwa Polski oraz budowa "długofalowej jakości, która będzie fundamentem trwałego rozwoju i sukcesów sportowych na miarę naszych ambicji i oczekiwań". – Dlatego musieliśmy podjąć trudne, ale przemyślane decyzje – wskazał Dariusz Mioduski.

Informacja o obsadzie stanowiska trenera pierwszego zespołu Legii Warszawa zostanie podana do wiadomości w oddzielnym komunikacie jeszcze dzisiaj, w godzinach popołudniowych.