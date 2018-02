Znamy datę powrotu Milika na boisko. Znajdzie się w kadrze na hitowy mecz?

Na powrót Arkadiusza Milika na boisko czekają szczególnie polscy kibice. 23-latek to ważna postać w reprezentacji selekcjonera Adama Nawałki. Do Mistrzostw Świata w Rosji zostało jeszcze trochę czasu, ale wcześniej Polak musi dojść do siebie po ciężkiej kontuzji. Wygląda na to, że już niedługo znowu będziemy mogli zobaczyć go w barwach Napoli. Jak podaje „La Gazetta dello Sport”, Milik może znaleźć się w kadrze meczowej na mecz z Romą, który odbędzie się 3 marca. Według gazety, stan fizyczny napastnika jest dobry i nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by już niedługo wrócił do gry.

Kontuzja Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik zerwał więzadła w lewym kolanie we wrześniu 2017 r., zaledwie pół roku po wyleczeniu podobnej kontuzji prawego kolana, odniesionej w meczu z reprezentacją Danii. Zawodnik przeszedł operację w rzymskiej klinice Villa Stuart. Po zabiegu konieczna była długa rehabilitacja. W styczniu napastnik reprezentacji Polski dostał pozwolenie od lekarzy na powrót do treningów.

W styczniu wrócił do treningów

W środę 31 stycznia Milik dołączył do kolegów z zespołu Napoli i odbył pierwszy trening. Tego samego dnia po południu uczestniczył w przygotowanych dla niego zajęciach indywidualnych. 23-latek swój powrót do treningów ogłosił w mediach społecznościowych. – Jestem naprawdę szczęśliwy, że znów mogę robić to co najbardziej kocham – napisał.

