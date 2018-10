Reprezentacja Polski w piłce nożnej

Reprezentacja Polski

Koncepcja utworzenia piłkarskiej reprezentacji Polski pojawiła się w 1919 r. podczas założycielskiego zgromadzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Swoje pierwsze zwycięstwo Polacy odnieśli 28 maja 1922 r. w towarzyskiej potyczce na Stadionie w Sztokholmie nad Szwecją (2:1). Historyczną pierwszą bramkę strzelił z rzutu karnego Józef Klotz.

Reprezentacja Polski - gdzie odbywają się mecze?

Głównym stadionem, na którym reprezentacja Polski podejmuje rywali w roli gospodarza jest Stadion Narodowy w Warszawie, od 2015 r. funkcjonujący pod nazwą PGE Narodowy. Jedynym obiektem posiadającym nadane przez PZPN miano narodowego jest Stadion Śląski w Chorzowie. Biało-Czerwoni rozgrywają swoje mecze także m.in. w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Reprezentacja Polski - największe sukcesy

Najlepszym wynikiem osiągniętym przez reprezentację Polski w piłce nożnej na mistrzostwach świata to dwukrotnie zdobyte trzecie miejsce w 1974 i 1982 r. W 1974 r. polski napastnik Grzegorz Lato został królem strzelców MŚ. W przeszłości Polacy w ramach reprezentacji A sześciokrotnie brali również udział w turniejach olimpijskich, zdobywając w nich mistrzostwo w 1972 r. oraz wicemistrzostwo w 1976 r. Na mistrzostwach Europy Polacy osiągnęli historyczny sukces w 2016 r. Podczas turnieju rozgrywanego we Francji dotarli do ćwierćfinału. W meczu o półfinał przegrali z Portugalią po rzutach karnych. Reprezentacja Polski była także uczestnikiem Mistrzostw Świata 2018 rozgrywanych w Rosji, ale rywalizację zakończyła już na fazie grupowej.

Adam Nawałka jako selekcjoner reprezentacji Polski

Adam Nawałka został oficjalnie przedstawiony jako trener reprezentacji Polski 26 października 2013 r. Zastąpił na tym stanowisku Waldemara Fornalika. 11 października 2015 r., po zwycięstwie 2:1 nad Irlandią, wywalczył z reprezentacją Polski awans do turnieju finałowego Euro 2016. Nawałka jest jedynym polskim trenerem w historii, który pokonał seniorską reprezentację Niemiec (2:0 w Warszawie). Podczas Euro 2016 prowadzona przez niego drużyna narodowa awansowała do ćwierćfinału. 6 lipca 2016 r. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że przedłużył kontrakt z Adamem Nawałką do zakończenia eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018, a w razie awansu (który wywalczył 8 października 2017) – do końca tego turnieju.

Po nieudanym mundialu w Rosji zaczęły się spekulacje na temat przyszłości Adama Nawałki. 3 lipca stało się jasne, że trener zrezygnuje z pełnionej funkcji. Prezes PZPN Zbigniew Boniek ujawnił na konferencji prasowej, że proponował Nawałce nowy kontrakt, ale ten nie zdecydował się na kontynuację pracy z drużyną narodową.

Jerzy Brzęczek selekcjonerem reprezentacji Polski

12 lipca 2018 r. Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie ogłosił, że Jerzy Brzęczek zastąpi Adama Nawałkę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Zmiana była efektem nieudanego mundialu w Rosji, po którym Nawałka zrezygnował z dalszego prowadzenia drużyny narodowej.

Reprezentacja Polski w internecie

Informacje na temat reprezentacji Polski można znaleźć na stronie PZPN oraz Łączy nas piłka. Oficjalne kanały polskiej drużyny funkcjonują m.in. na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.