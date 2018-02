Piękna Brytyjka nie wystąpi na igrzyskach w Pjongczangu. Doznała poważnych złamań

Galeria:

Koniec igrzysk dla pięknej snowboardzistki

„Po latach marzeń o występie na igrzyskach olimpijskich, w końcu dotarłam do tego miejsca i spotkał mnie największy pech, jaki kiedykolwiek miałam. Po złamaniu nadgarstka na pierwszym treningu, byłam zdeterminowana, żeby dalej trenować, rywalizować i robić wszystko, co w mojej mocy, ale teraz myślę, że tak po prostu miało być” – pisze na Instagramie Katie Ormerod. Jak dodaje, poważnie złamała sobie piętę, a operacja, która miała to naprawić, trwała kilka godzin. „Słowa nie mogą wyrazić, jaka wypalona jestem, ale dziękuje wszystkim za miłe słowa i wsparcie. Życzę wszystkim moim kolegom z drużyny dużo szczęścia w ten weekend” – napisała.

20-letnia brytyjska snowboardzistka liczyła na powtórzenie osiągnięcia swojej rodaczki, Jenny Jones, która zdobyła brązowy medal w konkurencji slopestyle podczas igrzysk w Soczi. – Byłoby świetnie powtórzyć sukces Jenny Jones i przywieźć do domu medal. Zawsze marzyłam o zdobyciu medalu olimpijskiego. Muszę dać z siebie wszystko podczas mojej próby i mam nadzieję, że to wystarczy – mówiła kilka dni temu Ormerod.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w południowokoreańskim Pjongczangu, w dniach 9–25 lutego. Uczestnicy zimowych igrzysk w 2018 roku rywalizować będą w 102 konkurencjach w 15 dyscyplinach sportowych. Po raz pierwszy w historii, na igrzyskach zostaną rozegrane następujące konkurencje: Big Air, curling par mieszanych, bieg masowy w łyżwiarstwie szybkim i zawody drużynowe w narciarstwie alpejskim.