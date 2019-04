„Milionerzy”. Pytanie za ćwierć miliona dotyczyło Wałęsy i Kaczyńskiego

Teleturniej „Milionerzy” jest emitowany od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 20.55. W czwartkowym odcinku programu grę o milion kontynuował Damian Zieliński z Lublina, doktor nauk rolniczych, zootechnik. Pytanie za 250 tysięcy sprawiło mu trudności.

„Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności”. Jak zwrócił się tu prezydent Wałęsa do prezesa Kaczyńskiego?

A: Kochany Prezesie

B: Drogi Dawny Druhu Jarosławie

C: Szanowny Jarosławie K.

D: Bracie Kaczyński

Na tym etapie gry Damian Zieliński miał do wykorzystania tylko jedno koło ratunkowe. Postanowił z niego skorzystać i zadzwonił do przyjaciela. Niestety znajomy również nie znał odpowiedzi na zadane przez Huberta Urbańskiego pytanie. Uczestnik postanowił wycofać się z gry. Tym samym wygrał 125 tysięcy złotych.

Gdyby jednak podjął ryzyko i zdecydował się grać dalej, zaznaczyłby wariant A. Poprawna odpowiedź na to pytanie to D: „Bracie Kaczyński”. W ten sposób były prezydent Lech Wałęsa zwrócił się do prezesa Jarosława Kaczyńskiego we wpisie na Facebooku w 2018 roku.

