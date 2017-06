Debiut w wielki stylu. Polska ograła Brazylię na początek turnieju

Ferdinando de Giorgi został wybrany na fotel selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn pod koniec grudnia 2016 roku. Zastąpił na stanowisku Stéphane’a Antigę. Jego pierwszym spotkaniem o punkty był właśnie mecz przeciwko Brazylijczykom w otwierającej tegoroczną Ligę Światowej rundzie rozegranej w Pesarze.

Włoch nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu. Jego podopieczni pokonali najtrudniejszego rywala Polaków Brazylię. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Polaków 25:20. Drugi w odwrotnym stosunku punktów padł łupem Canarinhos. Porażka w trzecim secie 19:25 poderwała Polaków do walki, którzy kolejne dwie odsłony spotkania wygrywali 25:22 i 15:9.

Kolejne spotkania Polaków w pierwszej odsłonie Ligi Światowej rozgrywanej w Pesarze to mecz z Włochami zaplanowany na 3 czerwca na godzinę 14:00 oraz mecz z Iranem 4 czerwca o godzinie 17:00. Następny weekend Biało-Czerwoni spędzą w Warnie, gdzie będą mierzyć się z Bułgarią, Brazylią i Kanadą, a fazę interkontynentalną Ligi Światowej zakończą w Polsce – 15 czerwca w Katowicach zmierzą się z Rosją, po czym przyjadą na dwa mecze do Łodzi, by zagrać 17 czerwca z Iranem i dzień później ze Stanami Zjednoczonymi. W tym roku finał Ligi Światowej odbędzie się w lipcu na stadionie piłkarskim w brazylijskiej Kurytybie.