Antoine Griezmann: Moje życie może się zmienić w niedzielę

– Moje życie może się zmienić w niedzielę, ale na razie zbytnio o tym nie myślę. Jesteśmy wypoczęci i gotowi do zagrania wielkiego meczu. Będziemy ciężko pracować zwłaszcza pod względem taktycznym. Dobrze ze sobą żyjemy, co pomaga w pracy zespołowej. Staliśmy się drużyną, którą trudno pokonać. To dobrze i chcemy to kontynuować – powiedział Antoine Griezmann.

Chorwacja w finale MŚ 2018

W drugim półfinale Mistrzostw Świata w Rosji Chorwacja pokonała Anglię 2:1 po dogrywce. Gole na wagę zwycięstwa strzelali Ivan Perisić i Mario Mandzukić. Dzięki tej wygranej zespół selekcjonera Zlatko Dalicia awansował do finału mundialu. 15 lipca na Łużnikach w Moskwie Chorwacja zmierzy się z Francją.

Zgodnie z dość zaskakującą decyzją FIFA, w decydujących spotkaniach nie zobaczymy sędziów z Europy. W sobotnim starciu Belgii z Anglią arbitrem będzie Irańczyk Alireza Faghani, z kolei finał w niedzielę poprowadzi Argentyńczyk. Ciekawostką jest to, że Nestor Pitana otwierał także mistrzostwa świata – sędziował przy okazji spotkania Rosja – Arabia Saudyjska.