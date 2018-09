Ronaldo wygłupiał się przed kamerą. Jego popisy trafiły do sieci

Transfer Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu Turyn, był jednym z najgłośniejszych ruchów na piłkarskim rynku w ostatnich latach. Portugalczyk na razie nie trafił do siatki w barwach „Starej Damy”, ale wszystko wskazuje na to, że świetnie odnajduje się we Włoszech.

Do sieci trafiło krótkie nagranie, na którym widać… wygłupy Ronaldo przed kamerą. Reprezentant Portugalii wykorzystał moment, kiedy klubowy reporter relacjonował przebieg treningu. Za jego plecami były gracz „Królewskich” robił śmieszne miny i parodiował ruchy. Filmik z tą sytuacją można znaleźć m.in. na Twitterze.

Z Realu do Juventusu

Wiadomość o tym, że Cristiano Ronaldo przeniesie się do Juventusu Turyn, 10 lipca potwierdził Real Madryt na swojej oficjalnej stronie. „Zgodnie z wolą piłkarza został uzgodniony jego transfer do Juventusu” – poinformowano. „Królewscy” w komunikacie przypomnieli niewiarygodne statystyki piłkarza. Ronaldo w 438 meczach w barwach ekipy z Santiago Bernabeu zdobył 451 bramek. Łącznie wywalczył 16 tytułów, w tym 4 zwycięstwa w Lidze Mistrzów, 3 z rzędu, a 4 w pięciu ostatnich sezonach.

„Cristiano Ronaldo jest przykładem poświęcenia, pracy, odpowiedzialności, talentu i doskonalenia. Zawsze będzie jednym z wielkich symboli i unikalnym odniesieniem dla kolejnych pokoleń. Real Madryt zawsze będzie Twoim domem” – podkreślił klub.

Ronaldo związał się z Juventusem kontraktem do 2022 r.