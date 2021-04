Prezes Superligi Florentino Perez: To liga, która ma uratować całą piłkę nożną

Florentino Perez w wywiadzie w hiszpańskim programie „EL Chiringuito” poruszył wiele kwestii dotyczących Superligi, ale także tych odnoszących się do UEFA. Prezes Realu Madryt zarzuca tej organizacji brak transparentności, złe przeprowadzenie reformy Ligi Mistrzów i brak chęci rozwoju futbolu.

„Bez Superligi futbol umrze”

Florentino Perez uważa, że reforma Ligi Mistrzów, zaproponowana przez UEFA na 2024 rok, jest ruchem wykonanym za późno. –Wtedy futbol i kluby piłkarskie będą martwe. Ich nowy plan działania to samobójstwo. Nie mamy na to czasu, musimy działać – mówił prezes Superligi. Perez uważa, że nowe rozgrywki pomogą piłce nożnej przetrwać. – Bez Superligi futbol umrze. To liga, która ma uratować całą piłkę nożną – przekonywał Florentino Perez.

Groźby UEFA nie mogą być spełnione?

UEFA grozi klubom biorącym udział w Superlidze wykluczeniem z rozgrywek europejskich i krajowych. Pojawiły się też głosy, że niektóre drużyny mają być wyrzucone z Ligi Europy i Ligi Mistrzów już w tym sezonie. Florentino Perez nie ma wątpliwości, że takie coś się nie wydarzy.

– Real Madryt, Chelsea, Manchester United i Arsenal nie zostaną wykluczeni z półfinałów europejskich pucharów. Mogę to zagwarantować w 100%. Prawo nas chroni – zapewnił prezes Realu Madryt. Florentino Perez twierdzi także, że nie dojdzie do sytuacji, w której piłkarze nie będą mogli grać dla reprezentacji.

Superliga otwarta na inne kluby

Florentino Perez zaznaczył, że Superliga nie jest ligą dla bogatych i każdy może się postarać o uczestnictwo w tych rozgrywkach. – Superliga nie jest zamkniętym systemem. Każdy będzie mógł awansować po rozegraniu dobrego sezonu w Lidze Mistrzów. Pozostaje miejsce dla pięciu drużyn – powiedział prezes Realu Madryt. Perez zaznaczył, że w Lidze Mistrzów można otrzymać 100 milinów euro, a w Superlidze od 400 do 500 milionów. – Chcemy, aby te środki trafiły też do innych klubów i pomogły uratować piłkę nożną – mówił w wywiadzie prezes Superligi.

Florentino Perez o UEFA

Prezes Realu Madryt nie szczędził gorzkich słów w stronę UEFA. – Dlaczego zarobki podczas pandemii nie zostały UEFA zredukowane? Potrzebujemy przejrzystości. Wiemy, ile zarabia koszykarz LeBrone James, to publiczne, więc dlaczego nie możemy poznać zarobków prezydenta UEFA? – pytał Florentino Perez.

Prezes odniósł się też do słów Aleksandra Ceferina szefa UEFA, który publicznie, w negatywny sposób, wypowiadał się o Andrei Agnellim, prezesie Juventusu. Agnelli zrezygnował w niedzielę 18 kwietnia z posady szefa ECA (Europejskiego Stowarzyszenia Klubów), a Ceferin nazwał go „wężem” i jego „największym rozczarowaniem”. – Nie chcemy szefa UEFA, który obraża prezydentów wielkich klubów. To niedopuszczalne – powiedział Perez.

