To one podbijają serca fanów tenisa. Zobacz najpiękniejsze uczestniczki Wimbledonu

To one podbijają serca fanów tenisa. Najpiękniejsze uczestniczki Wimbledonu

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie, zaliczany do turniejów Wielkiego Szlema. Jest rozgrywany od 1877 roku jako mistrzostwa Anglii. 131. edycja rozgrywek odbywa się w dniach 3 lipca–16 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy Londynu.

Tradycyjnymi barwami Wimbledonu są zielony i fioletowy. Takiego koloru są logo turnieju, a nawet ręczniki używane przez zawodników. Do 2005 r. ubrania w tej kolorystyce były noszone przez sędziów i dzieci od podawania piłek, jednak obecnie stroje te zastąpiły granatowe ubiory z kolekcji Ralpha Laurena.

Grali Polacy

W drugiej rundzie Wimbledonu Radwańska zmierzy się z Amerykanką Christiną McHale. Wcześniej krakowianka pokonała 7:6(3) 6:0 Jelenę Janković. Z Wimbledonem pożegnała się już druga reprezentantka Polski, Magda Linette, Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie tenisowego turnieju wielkoszlemowego w Wimbledonie, Jerzy Janowicz pokonał 18-letniego Denisa Shapovalova.