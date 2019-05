Podszywają się pod Dotpay, PayU czy Przelewy24. Uwaga na oszustów!

Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet. Przestępcy używają różnych sposobów, by ściągnąć ofiary na fałszywe strony. Użytkownicy mogą być do nich kierowani przez linki w SMS-ach, komunikatorach internetowych lub poprzez fałszywe sklepy internetowe. Następnie poprzez strony udające popularne serwisy oferujące szybkie przelewy jak Dotpay, PayU, czy Przelewy24, przestępcy wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne zatwierdzające przelewy. Ci, którzy nie zachowają ostrożności, mogą także zdradzić przestępcom inne dane umożliwiające zawarcie umów i np. zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Jak podkreśla policja, tylko w marcu zidentyfikowano ponad 100 różnych stron udających pośredników płatności. Jak nie dać się oszukać?

Uważaj na wszystkie wiadomości o konieczności zapłaty lub dopłaty drobnych kwot (np. 0,76 PLN) zawierające link do strony udającej pośrednika płatności. Przed wykonaniem przelewu skontaktuj się z firmą, która figuruje jako nadawca wiadomości (np. operator telekomunikacyjny, sklep czy serwis internetowy).

Jeśli strona prosi o login i hasło do bankowości internetowej, sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank.

Zawsze czytaj uważnie treść każdego SMS-a z kodem autoryzacyjnym od swojego banku. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMS-y na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

W przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z próbą internetowego oszustwa, należy zgłosić to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL oraz najbliższej jednostce policji. Przykłady tego, jak mogą wyglądać fałszywe serwisy, publikuje policja.