Mistrzostwa Europy siatkarzy startują już jutro! „Zaprosimy widzów w kosmiczną podróż”

Ponad 750 osób, 86 ciężarówek, 35 wyciągarek pracuje prawie 24 godziny na dobę, by 24 sierpnia kibice mogli zasiąść na trybunach i dopingować Polaków w Meczu Otwarcia najważniejszej w tym roku sportowej imprezy w Polsce. Ceremonia Otwarcia rozpocznie się 24 sierpnia o 18.30, a 2 godziny później Polska rozpocznie walkę o Mistrzostwo Europy z reprezentacją Serbii.

– Zależy nam, aby tego dnia wszystko było dopięte na ostatni guzik, a kibice byli usatysfakcjonowani nie tylko sportowymi emocjami, ale także i doskonałą organizacją imprezy. Dlatego postanowiliśmy, że prace na stadionie wystartują już na tydzień przed wydarzeniem. 24 sierpnia PGE Narodowy będzie gotowy przyjąć ponad 62 tysiące kibiców – tłumaczył Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W ceremonii otwarcia EUROVOLLEY 2017 udział wezmą uznani artyści, między innymi Bracia Cugowscy z ojcem, zespół Feel, duet Markowski/Kozakiewicz, a wszystko to w oprawie choreograficznej przygotowanej przez Agustina Egurrolę. – W ceremonii otwarcia zaprezentuje się m.in. 150 tancerzy oraz 50 dzieci. Casting był prowadzony przez miesiąc. Zobaczymy młodych ludzi z ogromną energią. Takiego otwarcia jeszcze nie było – powiedział Augustin Egurrola. Producent Antoni Wit podkreślił, że „przygotowania do tego ogromnego przedsięwzięcia idą w dobrym czasie oraz tempie”. – Chodziło nam, żeby stworzyć miłe przygotowanie do dobrego meczu. Jak padnie taki wynik jak w 2014 roku (Polska – Serbia 3:0 – red.), to wszystko będzie dobry – tłumaczył Antoni Wit.

– PGE Narodowy jest praktycznie gotowy na ceremonię i mecz otwarcia EUROVOLLEY POLAND 2017. Dla nas jest to nobilitacja, że odbędą się tutaj takie imprezy – mówiła Monika Borzdyńska, rzecznik prasowy spółki PL 2012+. Prezes Jacek Kasprzyk poinformował, że na PGE Narodowy i w trakcie EUROVOLLEY POLAND 2017 będą prowadzone akcje charytatywne.

Zapraszamy do śledzenia relacji ze zmagań polskich siatkarzy na Wprost.pl. Relacja na żywo z pierwszego meczu reprezentacji już jutro od 20:30!