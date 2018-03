Gol z karnego rozstrzygnął mecz we Wrocławiu. Polacy znowu na zero z przodu

Nie było tajemnicą, że Adam Nawałka w starciu z Nigerią będzie chciał sprawdzić zawodników, którzy do tej pory nie mieli okazji grać w biało-czerwonych barwach. We Wrocławiu w reprezentacji Polski zadebiutował Rafał Kurzawa i Przemysław Frankowski. W ostatniej chwili z Dortmundu zdążył wrócić Łukasz Piszczek i selekcjoner wystawił go na boisko w pierwszym składzie.

Od pierwszego gwizdka było widać, że Nigeria nie zamierza traktować meczu z Polską ulgowo. Gospodarze mieli duży problem z konstruowaniem akcji, ponieważ Nigeryjczycy błyskawicznie ruszali do odbioru piłki. Mecz pechowo zaczął się dla Karola Linettego, który z powodu kontuzji musiał zejść z boiska już w 19. minucie. Goście grali ostro i nie bali się przerywać akcji faulami. W końcówce pierwszej połowy mieliśmy duże kontrowersje po rzucie wolnym dla Polaków. Po dograniu piłki w szesnastkę Leon Balogun wybijał futbolówkę, ale jak pokazały powtórki, zrobił to już zza linii bramkowej. Sędzia tego nie zauważył i nie uznał gola strzelonego przez Polaków.

Gol z karnego był decydujący

Po zmianie stron, Biało-Czerwoni mogli szybko objąć prowadzenie, jednak słabo w polu karnym zachował się Robert Lewandowski, który uderzył prosto w bramkarza. Chwilę później było już 1:0 dla Nigerii. W 61. minucie arbiter wskazał na jedenasty metr po faulu Marcina Kamińskiego. Victor Moses pewnie pokonał Bartosza Białkowskiego, który w przerwie zmienił między słupkami Łukasza Fabiańskiego.

Kolejne minuty we Wrocławiu nie przyniosły dobrych okazji dla Polaków. Co więcej, Nigeryjczycy co chwilę straszyli gospodarzy kontrami. Niewiele do gry wniosły zmiany, na które zdecydował się trener Nawałka. Ostatecznie Polska przegrała z Nigerią 0:1 w pierwszym meczu Biało-Czerwonych w tym roku. To kolejne spotkanie, w którym polski zespół zagrał na zero z przodu.

We wtorek 27 marca Polacy zagrają w Katowicach z Koreą Południową. Relację NA ŻYWO z tego spotkania będzie można śledzić na Wprost.pl.