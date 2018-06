Portugalia w gazie, Maroko pod ścianą. Dzisiaj starcie giganta z kopciuszkiem

W grupie B Mistrzostw Świata w Rosji los skojarzył dwóch wielkich faworytów do końcowego triumfu: Portugalię i Hiszpanię oraz dwóch kopciuszków światowego futbolu, czyli Maroko i Iran. Starcie gigantów w pierwszej kolejce jest jak do tej pory uznawane za najciekawsze spotkanie rosyjskiego turnieju. W zremisowanym 3:3 meczu najjaśniej lśniła gwiazda Cristiano Ronaldo i to właśnie na niego będą zwrócone oczy całego piłkarskiego świata podczas spotkania z Maroko.

Pechowe Maroko

Mundial pechowo rozpoczął się dla afrykańskiej drużyny. Maroko było faworytem spotkania z Iranem. Mecz potoczył się jednak nie po myśli „Lwów Atlasu”. Choć w dużej mierze przeważali, to nie potrafili przełożyć tej przewagi na korzystny wynik. I gdy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, padł gol, o którym Marokańczycy chcieliby jak najszybciej zapomnieć. W doliczonym czasie gry piłkę do własnej siatki wpakował Aziz Bouhaddouz. Choć awans z grupy teoretycznie jest wciąż możliwy, to w praktyce będzie o niego bardzo trudno. Przed Maroko spotkania z Portugalią i Hiszpanią. Jeśli chcą awansować do dalszej fazy turnieju, muszą dzisiaj wygrać z Mistrzami Europy.

Każdy inny scenariusz niż awans drużyn z Półwyspu Iberyjskiego byłby dużą niespodzianką. Już przed turniejem było wiadomo, że Portugalia z Hiszpanią powinny gładko wygrać spotkania z Maroko oraz Iranem, a między sobą rozstrzygnąć kwestię zwycięstwa w grupie. Mistrzowie Europy grają teraz o wiele efektowniej niż podczas turnieju w 2016 roku, można się więc spodziewać, że od początku postarają się postraszyć afrykańską drużynę szybkimi atakami. Każdy wynik inny niż zwycięstwo Portugalii będzie rozpatrywany w kategorii sensacji.

Przewidywane składy według FIFA

Portugalia: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro; William, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario; Andre Silva, Cristiano Ronaldo

Maroko: Monir El Kajoui; Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl; Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda, Noureddine Amrabat; Khalid Boutaib

Gdzie obejrzeć mecz Portugalia – Maroko?

Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP1. Mecz rozpocznie się o godz. 14, a studio przedmeczowe wystartuje już o 13:25. Starcie Portugalii z Maroko można śledzić także na stronie sport.tvp.pl. Relacja NA ŻYWO z tego spotkania będzie dostępna na Wprost.pl od godz. 14.

Czytaj także:

Iran gra z Hiszpanią. Gdzie można obejrzeć ten mecz?