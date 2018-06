Kibice Senegalu pokazali klasę. Ich zachowanie wzbudziło zachwyt

Kibice reprezentacji Polski chcieliby jak najszybciej zapomnieć o wtorkowym meczu z Senegalem. Słaba postawa całej drużyny sfrustrowała nie tylko miliony fanów przed telewizorami, ale także tych obecnych na stadionie Spartaku Moskwa. Podczas gdy zdegustowani sympatycy Biało-Czerwonych opuszczali swoje sektory, kibice Senegalu najpierw świętowali zwycięstwo swoich ulubieńców, a później zabrali się za sprzątanie trybun.

Japończycy też lubią porządek

Nagranie pokazujące sympatyków „Lwów Terangi” sprzątających kartony, puste butelki czy pudełka po jedzeniu szybko trafiło do sieci. Filmik zamieszczony na Twitterze obejrzały już ponad 4 mln osób. Nie brakuje pod nim komentarzy wyrażających szacunek dla kibiców z Czarnego Lądu. Jeden z użytkowników napisał, że porządki po meczu to wyraz afrykańskiego zwyczaju, który nakazuje, by zostawić dane miejsce w lepszym stanie, niż je zastaliśmy.

W podobny sposób zachowali się kibice Japonii po wygranym meczu z Kolumbią. Sympatycy azjatyckiej drużyny przeprowadzili sprawną akcję sprzątania, używając do tego dużych worków na śmieci. Fani zawodników z „Kraju Kwitnącej Wiśni” również spotkali się z wyrazami uznania. Zważywszy na fakt, że już 24 czerwca Senegal zmierzy się w meczu grupowym z Japonią można się spodziewać, iż po tym spotkaniu rosyjskie ekipy sprzątające będą miały wyjątkowo mało pracy.