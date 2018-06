Tych słów Francuzi nie podarują. Walka o awans w cieniu ostrych komentarzy

Francja nie bez powodu wskazywana jest jako jeden z faworytów do zgarnięcia Pucharu Świata. Siła rażenia „Trójkolorowych” przynajmniej w teorii jest imponująca. Paul Pogba, Kylian Mbappe czy Ousmane Dembele, to młode pokolenie, które dało Francuzom nadzieje na wielki sukces. Wspierają ich gracze z doświadczeniem, co w połączeniu tworzy maszynę mogącą walczyć o najwyższe cele.

Do tej pory w fazie grupowej „Trójkolorowi” wykonali wszystko zgodnie z planem, chociaż ich styl nie porywał. W pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata w Rosji długo męczyli się z Australią, a w kolejnym starciu skromnie pokonali Peru 1:0. Można się czepiać, że Francuzi nie pokazali swojej pełnej mocy, ale punkty się zgadzają - sześć oczek dało im już pewny awans.

Słowne przepychanki

Dania do przyklepania awansu z fazy grupowej potrzebuje jednego punktu. Ekipa prowadzona przez trenera Age Hareide niespodziewanie zremisowała z Australią, dlatego we wtorkowym meczu musi postawić kropkę nad „i”. Spotkanie rozgrywane na Łużnikach będzie miało też dodatkowy smaczek, za sprawą ostrych wypowiedzi szkoleniowca Duńczyków. Hareide jeszcze przed startem mundialu krytykował Francuzów i twierdził, że „nie wyróżniają się niczym specjalnym”. Jego zdaniem „Trójkolorowi” to reprezentacja bez liderów, a Pogba „bardziej dba o swoje włosy niż o grę w piłkę nożną”.

Trener Francuzów Didier Deschamps dopiero teraz odpowiedział na słowa swojego starszego kolegi po fachu. Ostrzegł, że Dania może szybko pożałować słów Hareide, jak obie ekipy spotkają się na boisku.

Celem Francuzów jest przypieczętowanie pozycji lidera w grupie C. „Trójkolorowi” za wszelką cenę chcą uniknąć starcia z Chorwacją w 1/8 finału, dlatego nie wyobrażają sobie scenariusza, że spadną na drugą lokatę. A jak zagrają Duńczycy? Muszą zachować pełną koncentrację i zrobić swoje, by nie oglądać się na wynik spotkania Australia - Peru.

Przewidywane składy:

Dania: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schone, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Nicolai Jorgensen.

Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez - Paul Pogba, Ngolo Kante, Corentin Tolisso - Nabil Fekir, Antoine Griezmann, Thomas Lemar.

Gdzie oglądać mecz Dania - Francja?

Relacja NA ŻYWO ze spotkania Dania - Francja będzie dostępna na Wprost.pl. Przed rozpoczęciem meczu podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

