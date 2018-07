Niesamowity finał mundialu! Francuzi mistrzami świata

Pierwsze 45 minut finału na Łużnikach okazało się idealnym podsumowaniem tego, co działo się w fazie pucharowej Mistrzostw Świata w Rosji. Było mnóstwo emocji, ale przede wszystkim bramki, które jeszcze podgrzały atmosferę walki o Puchar Świata. Obie ekipy spokojnie rozpoczęły spotkanie. Chorwaci próbowali zaskoczyć rywali dośrodkowaniami w pole karne, Francuzi mieli Kyliana Mbappe, który raz „zatańczył” z piłką w szesnastce, ale bez efektów. W 19. minucie szczęście dopisało „Trójkolorowym” . Antoine Griezmann dośrodkował piłkę z rzutu wolnego, ta niefortunnie przeleciała po głowie Mario Mandzukicia i wpadła do siatki.

Strata bramki nie podłamała „Ognistych” , którzy na rosyjskim mundialu przyzwyczaili nas, że świetnie potrafią reagować na sytuacje kryzysowe. Na odpowiedź podopiecznych selekcjonera Zlatko Dalicia nie trzeba było długo czekać. W 28. minucie Ivan Perisić przełożył piłkę i huknął nie do obrony. Jeszcze przed przerwą sędzia musiał skorzystać z weryfikacji VAR po jednym z dośrodkowań w szesnastkę. Wydawało się, że Perisić zagrał piłkę ręką i powtórki potwierdziły, że Francuzom należał się rzut karny. Arbiter wskazał na jedenasty metr, a Griezmann pewnym uderzeniem pokonał Danijela Subasicia.

Chorwacja walczyła do samego końca

Po zmianie stron Chorwaci ruszyli do ataku. Już kilka minut po wyjściu z szatni Ante Rebić uderzył z ostrego kąta, ale Hugo Lloris wybił piłkę na rzut rożny. Wystarczyła chwila nieuwagi, by ekipa Didiera Deschampsa podwyższyła wynik. W 59. minucie Griezmann wyłożył piłkę przed pole karne. Tam dobrze ustawiony był Paul Pogba, który prawą nogą oddał mocny strzał i wpakował piłkę do siatki. Moment po tej akcji Francuzi zadali czwarty cios. Mbappe dostał podanie przed szesnastkę. Miał sporo czasu, zatrzymał się, rozejrzał i precyzyjnym strzałem pokonał Subasicia. Dzielni „Vatreni” nie składali broni. W 69. minucie bezlitośnie wykorzystali błąd bramkarza. Lloris dostał piłkę od Umtitiego, błyskawicznie znalazł się przy nim Mandzukić, który wystawił nogę w odpowiednim miejscu i wpakował piłkę do siatki.

Do ostatniego gwizdka Chorwacja starała się strzelić choćby jednego gola, jednak to Francja po 20 latach zdobyła mistrzostwo świata.