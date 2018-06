NA ŻYWO: Niemcy - Meksyk

90+3 min. KOOONIEC! Meksyk pokonał mistrzów świata! Sensacja na Łużnikach! 90+3 min. Rzut rożny Niemców, Neuer idzie pod bramkę rywali! 90+2 min. Prostopadłe podanie Niemców, ale tam nie było miejsca, by piłka trafiła pod nogi któregoś z graczy Joachima Loewa! 90+1 min. 3 minuty doliczone! 90 min. Herrera ukarany żółtą kartką za grę na czas. 89 min. BRANDT! Ależ to była bomba! Piłka poleciała obok słupka. 87 min. Zostało kilka minut! Czy mistrzowie świata uratują chociaż jeden punkt? Wielkie emocje w końcówce! 86 min. Zmiana w zespole Niemiec. Brandt wchodzi za Wernera 84 min. Kolejna żółta kartka. Ukarany Hummels. 84 min. Ochoa znowu nie dał się zaskoczyć i złapał piłkę po kolejnym strzale. 83 min. Mueller ukarany żółtą kartką. 82 min. LAYUN! Jak on tego nie trafił? To była kolejna kontra Meksyku, która mogła zakończyć się bramką. A ta MUSIAŁA zakończyć się bramką! 80 min. Niemcy dominują, za wszelką cenę chcą wyrównać. Teraz Kroos zagrywał do Muellera w szesnastkę, ale za głęboko. 78 min. Ofiarnie, z pełnym poświęceniem bronią się Meksykanie! Na ile starczy im sił? 76 min. KROOS! Mocny strzał z dystansu, zabrakło bardzo niewiele! 74 min. Kolejna zmiana w ekipie Meksyku. Za Guardado wchodzi Marquez. 72 min. Reus! Mocny strzał, po którym w głowę trafiony został Gallardo. Przerwa w grze, potrzebna pomoc sztabu medycznego. 69 min. Rewelacyjna piłka do Chicharito, reprezentant Meksyku był popychany przez obrońcę w polu karnym, ale sędzia nie dopatrzył się faulu! 69 min. Niemcy w natarciu, ale Meksyk bezbłędny w defensywie. Czekamy na kolejne ciekawe okazje! 68 min. Draxler! Kolejny niecelny strzał, wydaje się, że w tej sytuacji mógł zachować się lepiej. Miał sporo miejsca, by przyłożyć się do uderzenia. 67 min. Kolejna zmiana w meksykańskim zespole. Schodzi Lozano, wchodzi Jimenez. 65 min. KIMMICH! Spróbował uderzenia z przewrotki, ale piłka wylądowała za bramką. To mogło zaskoczyć, jednak zabrakło dokładności. 62 min. Niemcy pod polem karnym Meksyku, ale pogubili się w rozegraniu piłki. Wcześniej strzał Draxlera zablokował jeden z obrońców. 60 min. Joachim Loew także reaguje na to, co dzieje się na boisku. Za Khedirę wchodzi Reus!

https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008382793796276224 58 min. Zmiana w ekipie Meksyku. Vela kończy swój występ, wchodzi Alvarez. 57 min. Ale to była okazja dla Meksyku! Kolejna kontra, Vela dostał piłkę od Chicharito w pole karne, ale nie udało mu się oddać strzału. Mają czego żałować! 55 min. Draxler zablokowany przez Salcedo w polu karnym. W końcu oglądaliśmy szybszą akcję Niemców! 53 min. Strzał rozpaczy w wykonaniu Kimmicha. W ten sposób Niemcy nie doprowadzą do remisu... 51 min. Meksykanie w ataku pozycyjnym. Teraz nieudany drybling w wykonaniu Lozano i Niemcy odzyskują piłkę. 50 min. Na razie Niemcy nie stworzyli w drugiej połowie żadnego zagrożenia pod bramką rywali. 48 min. Plattenhardt z dystansu, prosto w bramkarza. 46 min. Niemcy i Meksykanie po przerwie wyszli bez zmian w składzie. Wracamy na drugą połowę! 17:57 A tak wyglądała bramka zdobyta przez reprezentację Meksyku!

https://twitter.com/FlFAWC2018/status/1008375791980302339 45+2 min. PRZERWA! Sensacyjny wynik, ale gra Meksyku naprawdę może się podobać. To było świetne 45 minut, wracamy za chwilę! 45+1 min. Carlos Vela uderzył obok słupka. 45 min. Jeszcze próbują gracze Joachima Loewa coś zdziałać w tej połowie. Ale Meksyk znowu rusza z kontrą! 43 min. Kolejna kontra Meksyku, Niemcy mają z nimi wielki problem. Tym razem zatrzymali rywali na własnej połowie. 41 min. Boateng szukał podaniem Muellera w polu karnym, ale nic z tego nie wyszło. 40 min. Hector Moreno ukarany żółtą kartką. 39 min. Niemcy chyba obudzili się po straconym golu, bo od razu rzucili się do ataku. Maja jeszcze kilka minut w tej części gry. 38 min. KROOS! Uderzenie w poprzeczkę z rzutu wolnego! 35 min. GOOOOOL! Kontra Meksyku, Hernandez podał do Lozano, ten zbiegł do środka, minął jednego obrońcę i uderzył przy bliższym słupku. Piękna bramka!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008373162185281537 34 min. Vela jednym podanie oszukał obrońców reprezentacji Niemiec, ale Layun nie doszedł do piłki. 34 min. Świetny fragment gry Meksyku, Niemcy pod presją oddają piłkę za darmo! 31 min. Ostre starcie Boatenga z Chicharito, ale wszystko w porządku. Po chwili obaj podnieśli się z murawy. 29 min. Layun strzela prosto w Neuera. Oglądamy sporo prób, ale nikt nie chce zrobić sobie krzywdy. 28 min. Bardzo groźni są w ofensywie Meksykanie, świetnie wykorzystują boczne sektory. Brakuje tylko precyzji w kluczowych momentach. 27 min. Lozano wyłożył piłkę przed pole karne, a Layun kopnął futbolówkę w trybuny. To była niezła kontra, ale zakończona w słabym stylu. 24 min. Herrera faulowany przez Kimmicha. 23 min. KROOS! Kolejny strzał w światło bramki, ale w sam środek. Ochoa bez problemu złapał piłkę. 21 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008368695058616323 20 min. TO POWINNO BYĆ 1:0! Werner uderzył w sam środek i piłkę złapał Ochoa. 18 min. CHICHARITO! Dostał świetne podanie od Herrery, ale zamiast strzelać zaczął jeszcze prowadzić piłkę. Szkoda tej sytuacji! 16 min. Kroos uderzył z dystansu po ziemi, ale piłka odbiła się od jednego z Niemców. Nie będzie nawet rzutu rożnego. 15 min. Kimmich dośrodkował w pole karne, a na rzut rożny wybijał piłkę Salcedo. 14 min. BYŁO BLISKO! Layun dograł piłkę w pole karne z rzutu wolnego, jeden z piłkarzy Meksyku jeszcze trącił futbolówkę w powietrzu, po czym Neuer pewnie interweniował. 13 min. Gra Meksyku na połowie rywali może się podobać. Szybko wymieniają podania na małej przestrzeni. Na razie obrona mistrzów świata spisuje się bez zarzutu. 12 min. https://twitter.com/sport_tvppl/status/1008364720309579777 11 min. HERRERA! Mocny strzał z dystansu, ale Neuer pewnie złapał piłkę. Dobra próba! 9 min. Layun zdecydował się na bezpośredni strzał z rzutu wolnego, ale zabrakło dokładności. Grę wznowi Neuer. 8 min. Szybka kontra Meksyku, Hummels nieprzepisowo zatrzymał rywala przed szesnastką i będzie rzut wolny! 7 min. Rzut rożny dla Niemców. Chwilę później Hummels zdecydował się na strzał zza pola karnego. To uderzenie nie mogło zaskoczyć bramkarza. 5 min. A tak prezentował się przed chwilą plac gry na Łużnikach!

https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008364038387064833 5 min. Niemcy po nerwowym początku uspokoili grę i przejęli piłkę. 3 min. WERNER! Mocny strzał z ostrego kąta, ale obok bramki. 2 min. Meksykanie zaczęli bardzo ofensywnie, mistrzowie świata mieli sporo szczęścia. 2 min. LOZANO! To mogło być 1:0 dla Meksyku! Zablokowany strzał i rzut rożny. ZACZYNAMY! 16:57 Niesamowicie przywitali swoją drużynę kibice z Meksyku. Żywiołowo zaśpiewany hymn robił wrażenie. Za chwilę pierwszy gwizdek! 16:53 Obie reprezentacje już są na murawie, czas na hymny narodowe! 16:50 Na trybunach widać mnóstwo flag Niemiec i Meksyku. Kibice świetnie się bawią. Miejmy nadzieję, że to będzie niezapomniane piłkarskie widowisko! 16:45 Został kwadrans do rozpoczęcia dzisiejszego hitu na mundialu w Rosji!

https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008355607747923968 16:20 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008351187828199424 16:00 Znamy składy na dzisiejszy mecz w Moskwie.



Niemcy:

https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008346440375132160



Meksyk: Ochoa -Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado, Layun, Lozano, Carlos - Chicharito

Niemcy murowanym faworytem

Dla 120 milionów Meksykanów Mistrzostwa Świata w Rosji to rozbudzone po raz kolejny apetyty. Planem minimum ma być ćwierćfinał, ale najpierw „El Tri” muszą powalczyć w grupie z Niemcami, Szwecją i Koreą Południową. Starcie z mistrzami świata na Łużnikach w Moskwie będzie trudną próbą przed dalszą walką o punkty w Rosji. Niemcy nie będą kalkulować, bowiem ich cel jest prosty - obronić tytuł. Meksyk nie stoi na straconej pozycji, ale to drużyna trenera Loewa jest murowanym faworytem niedzielnego meczu.

Przewidywane składy:

Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector - Sami Khedira, Toni Kroos - Thomas Müller, Mesut Ozil, Julian Draxler - Timo Werner​.

Meksyk: Guillermo Ochoa - Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Miguel Layun - Hector Herrera, Andres Guardado - Carlos Vela - Jesus Corona, Javier Hernandez, Hirving Lozano.

Gdzie oglądać mecz Niemcy - Meksyk?

Relacja NA ŻYWO z meczu Niemcy - Meksyk będzie dostępna Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na Łużnikach. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP2, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie sport.tvp.pl. Mecz skomentują Dariusz Szpakowski i Radosław Gilewicz.

