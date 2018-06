NA ŻYWO: Hiszpania - Maroko

Cel Hiszpanii jest jasny - zdobyć w Kaliningradzie trzy punkty i nie przejmować się tym, co wydarzy się w spotkaniu Portugalii z Iranem. Zespół „La Roja” z remisem i wygraną na koncie w ostatnim starciu w grupie B ma otwartą drogę do zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału rosyjskiego mundialu.

Maroko na mundialu w Rosji może mówić o sporym pechu. To zespół, który dobrze wszedł w dwa mecze z silnymi rywalami, ale ostatecznie dwa razy przegrał jedną bramką. W spotkaniu z Portugalią gracze Herve'a Renarda oddali więcej strzałów na bramkę, ale po szybkim ciosie Cristiano Ronaldo nie potrafili się skutecznie podnieść. Wcześniej Marokańczycy przegrali z Iranem po golu samobójczym, chociaż przez cały mecz prezentowali się naprawdę dobrze. Maroko ma swoje problemy, choćby z napastnikami. Khalid Boutabi czy Ayoub El Kaabi zagrali poniżej oczekiwań.

Przewidywane składy:

Hiszpania: David de Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Dani Carvajal - Koke, Thiago Alcantara, Isco, David Silva - Diego Costa, Iago Aspas.

Maroko: Monir El Kajoui - Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl - Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda, Noureddine Amrabat - Khalid Boutaib.

Czytaj także:

Maroko przed trudnym meczem o honor. Hiszpanie chcą przypieczętować awans