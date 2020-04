Nadaję z wyspy odciętej od świata

Tu wszystko jest jakieś takie bardziej uroczo kameralne… Najczęściej czytaną wiadomością dnia jest news o tym, że nadinspektor Víðir Reynisson został dziadkiem. To policjant z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, który od prawie dwóch miesięcy, codziennie o 14:00, prowadzi konferencję prasową na temat koronawirusa na Islandii.

W telewizji widzimy wtedy trzech muszkieterów: wspomnianego Víðira, głównego epidemiologa i naczelną lekarz kraju. Mają pełną władzę w tych kwestiach, ich zalecenia są po prostu zatwierdzane przez rząd. W sprawach pandemii ta trójka decyduje o wszystkim, nie politycy.

Ale jeszcze wróćmy do dziadka Víðira. W swojej karierze zdążył brać udział w kilku akcjach ratowniczych:

po zejściu lawin śnieżnych w Fiordach Zachodnich w 1995 roku (w niewielkim miasteczku Flateyri zginęło wówczas 20 osób);

po trzęsieniach ziemi w południowej Islandii w 2000 i 2008 r.;

po słynnej erupcji wulkanu pod lodowcem Eyjafjallajökull w 2010 roku, który wstrzymał ruch lotniczy w większości świata (to przez niego wielu przywódców państw nie mogło przybyć na pogrzeb śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego; udało się to jedynie prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakaszwili, mimo że przebywał akurat w USA!);

czy po wybuchu wulkanu Grímsvötn w 2011 roku (ten wyrzucał z siebie głównie lawę zamiast pyłów, więc nie było o nim już tak głośno w świecie).

Víðir stał się swojego rodzaju celebrytą. Islandczycy mają nowe powiedzenie, które weszło do języka potocznego: Ég hlýði Víði, czyli słucham się Vidiego, robię to co Víðir powie. Bez dyskusji!

Właśnie podano, że po 54 konferencjach prasowych idzie na zasłużony urlop.

Jestem pytany o to, czy na ulicach jest pusto – tu generalnie jest pusto, szczególnie bez turystów. Lekarze zalecają długie spacery, ale Islandczycy na spacery najczęściej jeżdżą samochodami. Autobusy miejskie są za darmo, jako że w trosce o kierowców nie można u nich kupić biletu.

Islandczycy od początku podchodzili do epidemii z charakterystycznym dla siebie spokojem i optymizmem, bynajmniej nie czuć psychozy.

28 lutego (tydzień wcześniej niż w Polsce!) wykryto pierwszy przypadek koronawirusa, u młodego (w moim wieku) Islandczyka, który kilka dni wcześniej wrócił z nart we Włoszech. Islandczycy są generalnie zamożni i dużo podróżują, szczególnie zimą na południe. Dopiero niedawno wrócili do kraju ostatni islandzcy turyści uwięzieni na riwierze hiszpańskiej czy Wyspach Kanaryjskich. Znajomi z Akureyri - drugiego co do wielkości miasta leżącego na północy Islandii - po wylądowaniu w dzień przed Wielkanocą, pokornie wsiedli w samochód, by bez kontaktu z innymi (choćby na stacji benzynowej) udać się do domu na dwutygodniową kwarantannę.

Początkowo zachęcono do mycia rąk, zakazano odwiedzin w szpitalach i (co mądre!) w domach opieki, a osoby starsze z chorobami towarzyszącymi zaczęły się same izolować od społeczeństwa. Do znudzenia powtarzano: masz objawy? Nie przychodź do szpitala, przyjedziemy do ciebie wykonać testy. Wszystkie informacje dotyczące koronawirusa są tłumaczone i objaśniane w języku polskim: wszak jesteśmy tu największa grupą etniczną.

A z testami faktycznie Islandczycy poszli po całości, robiąc ich najwięcej na mieszkańca na świecie (113) i wyprzedzając kolejne kraje o kilka długości.

Wykonano ich ponad 46.000, czyli prawie co ósma osoba została przebadana. Ale pamiętajmy, że mówimy o kraju z liczbą ludności równą mieszkańcom Bydgoszczy.

Aby być poddanym testowi w szpitalu, trzeba mieć objawy bądź choćby podejrzewać, że miało się kontakt z osoba zakażoną. Ale już firma DeCode Genetics namawia, by badał się każdy – robi się badania przesiewowe. Islandia to bowiem, ze względu na wielowiekowa izolację mieszkańców, idealne miejsce do prowadzenia badań genetycznych.

Na każde 25 wykonanych testów jedna osoba ma wynik pozytywny, podobnie jak w Polsce (1 na 23).

Islandia zbliża się do 1800 przypadków koronawirusa, dziennie przybywa kilka, choć mieliśmy już pierwszą dobę bez nowych zachorowań. Kwarantannie poddanych jest obecnie 900 osób, a 313 pozostaje w izolacji. Ale nawet wtedy mogą wynosić śmieci, choć bez kontaktu z innymi osobami.

Ludzie z łagodnymi objawami, nie wymagający pomocy hospitalizacyjnej, są po prostu izolowani we własnych domach i tam zdrowieją. W szpitalach znajduje się 19 chorych, z czego pięciu jest na oddziale intensywnej terapii. Dotychczas zmarło 10 osób, zatem śmiertelność wynosi pół procenta (w Polsce 4 proc.).

Statystycznie na Islandii jest dwa razy więcej zachorowań na milion niż w Polsce, ale wiadomo że to tylko statystyki i kwestia ilości testów.

Druga fala zachorowań spodziewana jest jesienią, gdy tradycyjnie sporo osób choruje na grypę. Generalnie uważa się, że epidemia osiągnęła swój szczyt, stąd kolejne poluzowania. Przykładowo od 4 maja w jednym miejscu będzie się mogło zbierać 50 osób zamiast 20, jak obecnie.

Szkoły podstawowe i przedszkola pozostają otwarte, nie łączy się tylko klas i nakazuje zachować odległość, choć wiadomo że w szkole to fikcja.

Żal mi tylko zamknięcia basenów, które uwielbiam. To jedna z nielicznych rzeczy które na Islandii są tańsze niż w Polsce, w jacuzzi z gorącą wodą Islandczycy spędzają czas z rodziną, spotykają z przyjaciółmi, robią interesy czy chodzą na randki.

Życie toczy się dalej. Wydawany od ponad 100 lat dziennik „Morgunblaðið” zauważa problemy mieszkańców. Raz jest to problem wykupienia ze sklepów zapasów drożdży: gazeta tłumaczy to zwiększeniem ilości wypieków domowych, logika podpowiada zgoła inny powód (na Islandii obowiązuje państwowy monopol alkoholowy). Innym razem alarmuje, że… na czarnym rynku skończyła się kokaina, w następstwie czego Islandczycy muszą zażywać inne, niebezpieczne dla zdrowia badziewia.

Bo i na wyspę nie bardzo jest jak się dostać. Teoretycznie kwarantannę dla turystów (których i tak prawie nie ma) wprowadzono dopiero kilka dni temu. Formalnie Islandia wciąż pozostaje otwarta, tylko że w praktyce jest zablokowana przez fakt, że inne kraje zamknęły swoje granice.

W zeszłym tygodniu byłem na niewielkich wyspach Vestmannaeyjar na południu (zarażeń było tu wyjątkowo dużo). Życie toczy się normalnie, tyle że pojedyncze osoby, które spotykałem przy większych atrakcjach to… Islandczycy. Normalnie są tu tłumy turystów. Mieszkam blisko lotniska międzynarodowego w Keflaviku, na którym dziennie lądowało ponad 50 maszyn. Teraz jest cichutko: są dni, że lądują dwie maszyny dziennie, a czasem żadna.

Kryzys gospodarczy siłą rzeczy nadciąga, w kwietniu bezrobocie ma wzrosnąć do 17 proc. (normalnie wynosi 3 proc.). Jak pewnie w każdym kraju, przedsiębiorcy narzekają, że pomoc państwa jest niewystarczająca.

Mówi się, że przy obecnych obciążeniach (np. urząd pracy dopłaca 75 proc. do pensji osób zagrożonych zwolnieniem), państwo islandzkie będzie wypłacalne przez około cztery miesiące.

Wysokość pakietu pomocowego to, w przeliczeniu, 1,6 miliarda dolarów, czyli 8 proc. PKB wyspy. Wartość korony szybko zbliża się do tej z czasów kryzysu z 2008 roku.

Aha, nie uda się uniknąć polityki. Wybory prezydenckie, planowane na 27 czerwca, odbędą się zgodnie z planem. Opozycji nie przyszło tu do głowy, by podnosić choćby kwestię ich przesunięcia z powodu pandemii.

Na Islandii jest tradycja, że głos można oddać również korespondencyjnie (z tego prawa korzysta kilkanaście procent Islandczyków).

Prezydent Guðni Th. Jóhannesson (kilka tygodni temu był z wizytą w Polsce) prawdopodobnie w czerwcu zostanie wybrany ponownie. Nie zgłosił się po prostu żaden kontrkandydat, a wówczas aktualna głowa państwa automatycznie zostaje na kolejną kadencję, co już nie raz miało miejsce. Co za oszczędność!