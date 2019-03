Profesor Schwartz dołączył do administracji prezydenta Trumpa

Profesor Robert A. Schwartz, światowej sławy dermatolog, dołączył do administracji Donalda Trumpa właśnie jako członek kluczowego Prezydenckiego Zespołu Doradczego do spraw HIV/AIDS. Pod koniec 2016 roku, kiedy resortem obrony kierował Antoni Macierewicz, wykładem w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, profesor Schwartz zainaugurował program „Nobliści”, który doprowadził do współpracy czołowych naukowców, w tym laureatów Nagrody Nobla, z ministerstwem.

Profesor Schwartz to pionier w zakresie badań HIV/AIDS, nowotworów skóry i zespołów paraneoplastycznych. Uczestniczył w badaniach odkrycia powiązania mięsaka Kaposiego z AIDS (KS-AIDS) oraz nad syndromem Schwartz-Burgess (florid cutaneous papillomatosis). Profesor Schwartz, wraz z profesorem Edmundem Kleinem, opracował pierwsze skuteczne leczenie mięsaka Kaposiego, a także oryginalne opisy podtypów mięsaka.

Od 35 lat profesor Schwartz jest kierownikiem Katedry Dermatologii w Rutgers New Jersey Medical School, jest autorem ponad 1000 publikacji naukowych i członkiem honorowym 21 towarzystw naukowych na świecie. Profesor Schwartz zasiada w Radzie Powierniczej Uniwersytetu Rutgersa oraz jest przewodniczącym ogólnouniwersyteckiej Komisji do spraw Standardów Akademickich, Regulaminów i Rekrutacji.

Profesor Schwartz jest naukowo związany od 2004 roku z amerykańskimi Narodowymi Instytutami Zdrowia (NIH), uczestnicząc w pracach sekcji zajmującej się organizacją usług zdrowotnych. Profesor Schwartz jest także członkiem Królewskiego Kolegium Lekarskiego w Edynburgu, Rady Dyrektorów Międzynarodowego Towarzystwa Dermatologicznego i Rady Doradczej Amerykańskiej Akademii Dermatologii.

Z kolei prywatne, profesor to ojciec Edmunda Jannigera - wicedyrektora Biura Poselskiego Antoniego Macierewicza.