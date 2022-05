Świat i Europa: Wyborcze trzęsienie ziemi

W tym roku jeszcze odbędą się wybory w dwóch krajach członkowskich Unii Europejskiej. Oba te państwa to nasi niebezpośredni, ale jednak sąsiedzi: Szwecja przez morze, a Łotwa z dawnymi polskimi Inflantami to kraj bałtycki jak my. Sztokholm właśnie wstępuje do NATO, gdzie Polska jest od 23 lat. Zaś Ryga to ważny dla nas kraj z punktu widzenia współpracy z krajami bałtyckimi w ramach bloku anty-Rosja.

Jednak kolejne dwa lata zwiastować będą prawdziwe europejskie wyborcze trzęsienie ziemi. I tak wybory odbędą się w następujących krajach członkowskich UE: Czechy, Cypr, Estonia, Finlandia, Dania, Włochy, Grecja, Luksemburg, Polska (termin konstytucyjny - jesień 2023), Hiszpania, Austria, Belgia, Chorwacja, Litwa, Malta, Słowacja, Rumunia. Dodajmy do tego wybory w kluczowych krajach pozaeuropejskich, odgrywających bardzo ważną rolę w polityce międzynarodowej. I tak jeszcze w tym roku odbędą się wybory w największym państwie Ameryki Łacińskiej – Brazylii (październik 2022). Państwo będące wręcz subkontynentem – Indie, które z jednej strony są w ostatnich latach zdecydowanym sojusznikiem USA, a z drugiej strony cały czas kupują broń od Rosji, wchodzą w cykl wyborczy już w tym roku (Rada Stanów i wybory w poszczególnych stanach), a ponownie w roku 2024. Wybory prezydenckie i parlamentarne odbyć się mają – miejmy nadzieję, że się odbędą – na Ukrainie, w 2024 roku. Jeszcze w tym roku wybory odbędą się w Australii, czyli największym państwie Oceanii, a w 2024 roku wybory będą miały miejsce w kluczowym państwie Afryki – czyli RPA. Dodajmy, ze już za dwa miesiące odbędą się wybory w Japonii, zaś za pół roku referendum konstytucyjne na Tajwanie, będącym istotnym polem gry między Waszyngtonem a Pekinem. Olbrzymią wagę będą miały wybory w listopadzie 2022 w USA, do Senatu i Izby Reprezentantów czyli obu izb Kongresu (tzw. mid-term elections). Za kwartał odbędą się wybory w bardzo ważnym państwie Afryki – Kenii (sierpień 2022). Natomiast jesienią tego roku będą miały miejsce wybory w Bośni i Hercegowinie, a wiec w kraju, w którym poza rywalizacją miedzy Bośniakami a Chorwatami toczy się również geopolityczny mecz miedzy Zachodem a Wschodem. Na ile te wybory – w sumie w 30 krajach – zachowają europejskie polityczne status quo, a na ile będą „game-changerem” – jeszcze się przekonamy.