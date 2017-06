Rząd zajmie się zmianami przepisów o Agencji Rynku Rolnego

Rząd zajmie się projektem zmian w ustawie o Agencji Rynku Rolnego na wtorkowym posiedzeniu. Jednym z celów projektu jest stworzenie podstaw do wdrożenia od roku szkolnego 2017/18 nowego programu dostarczania do szkół mleka i przetworów mlecznych, owoców oraz warzyw. W myśl projektu teraz minister właściwy ds. rynków rolnych będzie odpowiadał za przygotowanie i przekazanie do KE opinii dot. realizacji programu dostarczania żywności dla szkół oraz wniosku o pomoc z budżetu na finansowanie programu.