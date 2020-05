Na maturę w maseczce. Są wytyczne CKE w sprawie egzaminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. „Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego” – czytamy w wytycznych.

Kiedy można zdjąć maseczkę?

Maseczkę będzie można zdjąć tylko na chwilę – podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Podkreślono także, że zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego), kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zachowane muszą być także co najmniej 1,5-metrowe odstępy między zdającymi oraz członkami komisji a przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu także muszą mieć maseczki.

Co w przypadku podejrzenia zakażenia?

W wytycznych zapisano także zalecenia, co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego. „Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób” - zaznaczono.



Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

