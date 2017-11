Pokazy specjalne Cinemarofun 2017

CINEMAFORUM 2017 to nie tylko najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata, ale także bogaty program edukacyjny. Warsztaty i masterclassy, z których festiwal był znany do tej pory, uzupełni program edukacji profesjonalnej INTERFILMLAB. Jest on poświęcony zagadnieniom rynku filmowego, produkcji, dystrybucji i promocji filmów. Wykłady i warsztaty odbędą się w dniach 8-10 listopada w Warszawskiej Szkole Filmowej. Na warsztaty obowiązują zapisy, wstęp na wykłady jest wolny. Tegorocznym gościem CINEMAFORUM będzie Mia Bays z wykładem „Finansowanie filmów mikrobudżetowych oraz specyfika ich produkcji” (Kinoteka, 9.11, godz. 19:00). Wydarzenie jest organizowane w ramach cyklu Creativity Talks w partnerstwie z British Council.

CINEMAFORUM w ramach pokazów specjalnych pokaże wyjątkowy film „Milczenie Polskich Owiec” Macieja Stuhra. Aktor debiutuje w roli reżysera i scenarzysty. Po raz pierwszy w historii warszawskiej Akademii Teatralnej jej wykładowca zrealizował wraz ze swoimi studentami krótkometrażowy film fabularny. Pokaz specjalny „Milczenia Polskich Owiec” odbędzie się w niedzielę 12.11, godz. 16:00. Po projekcji spotkanie z Maciejem Stuhrem.

W tym roku CINEMAFORUM zaprezentuje osobną sekcję zatytułowaną „Czyste obrazy”. Nie grupuje ona wcale tytułów gorszych, niż te z konkursu głównego, lecz jedynie utwory odmienne. Są to obrazy ze wszystkich stron świata, oryginalne i osobliwe, tworzące swoisty „bazar różnorodności”, na którym każdy z kinomanów może poczynić dla siebie indywidualne odkrycia. Staraliśmy się znaleźć do sekcji tej filmy o szczególnie intrygującej formie, opowiadane przede wszystkim obrazem (stąd jej tytuł), rzadko, jeśli w ogóle, posiłkujące się dialogiem. Udowadniają one, jak wiele powiedzieć można w krótkim filmie za pomocą samych obrazów i dźwięków oraz jak intrygujące filmowe uniwersa za sprawą tych środków wykreować. Zapraszamy na „Czyste obrazy” – nie będziecie zawiedzeni! Pokazy odbędą się 9 listopada w Kinotece.

VHS HELL to pokazy filmów klasy B i jednocześnie nostalgiczny hołd dla kina grindhouse spod znaku double feature i polskiej rzeczywistości przełomu lat 80. i 90. Można będzie przypomnieć sobie czasy, kiedy po upadku komunizmu na osiedlach zaczęły rządzić wypożyczalnie wideo, a wszyscy bezkrytycznie zachłystywali się „Zachodem”. Widzowie mogą przygotować się na filmy zapomniane, absurdalnie nakręcone, tandetne

i niesmaczne, a jednocześnie fascynujące. Ekia VHS HELL przygotowała dla widzów CINEMAFORUM dwie obskurne perły ze swojej bogatej kolekcji VHS, czyli „Cy Warriot” w reżyserii Giannetto de Rossi (10.11, godz 22:00, Jack’s Cinema, ul. Bracka 18) oraz „The Divine Enforcer” w reżyserii Robert Rundle (11.11, godz. 23:00, Kinoteka).

