Zaskakujący związek filmu „Kevin sam w domu” z serialem „Przyjaciele”. Przez 12 lat nikt tego nie zauważył

Chociaż McAllisterowie mieszkali w Chicago a Monika i Chandler przeprowadzili się na przedmieścia Nowego Jorku, okolica przedstawiona za oknem ich domu z ostatniego sezonu kultowego serialu wskazuje na to, że było to jedno i to samo miejsce.

Producenci „Przyjaciół” prawdopodobnie użyli zdjęć stockowych w celu obniżenia kosztów. Sceny rozgrywające się we wnętrzu nowego domu Bingów, kręcone były w dekoracjach studyjnych, co oznacza, że widok na ulicę dodany został na etapie montażu.

22 Vision zauważyła pomyłkę producentów po 26 latach od premiery filmu i po 12 latach od pierwszej emisji odcinka serialu NBC.