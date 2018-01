Zwiastun „Nowego oblicza Greya” trafił do sieci. To najbardziej oczekiwana premiera zimy

1 stycznia w sieci pojawił się najnowszy zwiastun filmu „Fifty Shades Freed” . W ciągu zaledwie kilku godzin obejrzało go ponad 1,5 miliona internautów. Trailer zawiera sporo scen, które widzieliśmy już we wcześniejszym zwiastunie „Nowego oblicza Greya” . Jest również kilka nowych ujęć, które pokazują, czego możemy się spodziewać w trzeciej części sagi. W nowej zapowiedzi produkcji zobaczymy m.in. zdjęcia ze ślubu Any i Christiana, a także sceny walki pani Grey z jej zazdrosnym byłym szefem Jackiem. Na koniec trwającego 2 minuty trailera, producenci przygotowali prawdziwą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że Ana jest w ciąży.

„Nowe oblicze Greya” to trzecia i ostatnia część ekranizacji światowego bestselleru autorstwa E.L. James. W rolach głównych wystąpią znani z poprzednich filmów o Greyu Dakota Johnson i Jamie Dornan. W obsadzie znaleźli się również m.in. Rita Ora, Luke Grimes, Arielle Kebbel i Eric Johnson. Scenariusz opracował Niall Leonard. Reżyserem obrazu jest James Foley. Premiera filmu jest planowana na 9 lutego. Producenci filmu zapewniają, że jest to najbardziej oczekiwana premiera zimy.