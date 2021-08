1,63 miliona dawek szczepionki zanieczyszczone? EMA bada sprawę

Wcześniej Japonia wycofała 1,63 miliona dawek szczepionki Moderna. Firma twierdzi, że do zanieczyszczenia mogło dojść na jednej z linii produkcyjnych w zakładzie w Hiszpanii. „EMA bada tę sprawę i zwróciła się do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o dostarczenie informacji na temat potencjalnego wpływu na partie dostarczane do UE, oprócz szczegółów dotyczących trwającego dochodzenia w sprawie pierwotnej przyczyny” – podała EMA w oświadczeniu dla agencji Reutera.

Ampułki zawierają „obce substancje”?

Z japońskiego rynku wycofano około 1,6 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi koncernu Moderna z powodu zanieczyszczenia preparatu – poinformowało Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii. Kilka ośrodków szczepień poinformowało, że ampułki ze szczepionką zawierają obce substancje. Resort zdrowia obiecał, że postara się zminimalizować braki szczepionek na rynku spowodowane wycofaniem Moderny – podał japoński dziennik finansowy „Nikkei”.

Rząd Japonii zadecydował w połowie sierpnia o przedłużeniu stanu wyjątkowego ze względu na pandemię COVID-19 w Tokio i pięciu innych prefekturach do 12 września i rozszerzeniu go na kolejne obszary kraju w związku z szerzącym się wariantem koronawirusa Delta.