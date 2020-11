NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 13 listopada

10:14 W przyszłym tygodniu pojawią się szybkie testy. Ich wynik dodatni jest równoznaczny z wynikiem testu genowego, czyli PCR-owego, który w tej chwili jest wykonywany – poinformował w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 10:03 Do 22 298 wzrosła liczba zajętych łóżek covidowych w Polsce – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w piątek.



Koronawirus w Polsce. Liczba zajętych łóżek wzrosła o niemal 400 09:43 Szczepionka na koronawirusa, która ma chronić ludzi w 90 procentach, może być w użytku już w nadchodzących miesiącach. Rodzi ona wiele pytań, a wraz z nimi także wątpliwości, które należy rozwiać.



Szczepionka na COVID-19 rodzi ważne pytania. Czy jest bezpieczna dla kobiet w ciąży? 09:35 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazał możliwy termin ponownego otwarcia sklepów meblowych. Jak zapewnił, może to nastąpić jeszcze w ten weekend lub w przyszłym tygodniu.



Ponowne otwarcie sklepów meblowych? „Rozmowy trwają. Obie strony będą zadowolone” 09:25 – Uzyskaliśmy delikatną równowagę z wirusem; jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze – powiedział w piątek główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Podkreślił, że zniesienie obostrzeń zależy od nas i nie wykluczył, że może nastąpić to w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. 09:19 – Jesteśmy na takim wypłaszczeniu, jak w Górach Stołowych. Wdrapaliśmy się i jesteśmy na płaskim. Od nas zależy czy znów wrócimy do krzywej wznoszącej się, czy że za jakiś czas (mam nadzieję, że liczony w dniach, tygodniach) liczba chorych zacznie spadać –powiedział doradca premiera ds. koronawirusa, prof. Andrzej Horban na antenie Radia ZET. 09:14 Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wspólne pismo Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego i Związku Dealerów Samochodów potwierdziło, że wizyta w serwisach na wymianę opon jest dozwolona – niezależnie od ograniczeń nałożonych przez rząd w wyniku drugiej fali pandemii koronawirusa.



Nowe obostrzenia. Czy można wymieniać opony na zimowe? Jest decyzja ministerstwa 08:59 Drugi dzień z rzędu z rekordową liczbą zachorowań na Ukrainie. Szef ukraińskiego ministerstwa ochrony zdrowia poinformował o 11 787 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 172 zainfekowanych. 08:46 Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w czwartek, że rząd na razie nie wprowadzi tzw. narodowej kwarantanny. Nie oznacza to jednak, że nie będzie już nowych obostrzeń, jeśli sytuacja epidemiologiczna zacznie się pogarszać. Wicepremier postuluje jednak, by dotyczyły one raczej zamrożenia życia towarzyskiego, niż gospodarki.



Nowy typ obostrzeń? Jarosław Gowin ma pomysł, który nie dotyka gospodarki 08:35 Spada liczba zakażeń w Czechach. W ciągu doby wykryto 7 874 zakażeń koronawirusem, czyli o około tysiąc mniej niż dobę wcześniej i o prawie 5 400 mniej niż w ubiegły piątek. 08:26 Elon Musk zakaził się koronawirusem? Jedne testy mówią, że tak, inne że nie. „Dzieje się coś ekstremalnie podejrzanego” – napisał na Twitterze, komentując wyniki przeprowadzonych testów.



Elon Musk ma koronawirusa? „Dzieje się coś ekstremalnie podejrzanego” 08:19 – Jestem przeciwny całemu temu lockdownowi przy takim rozwoju epidemii. Zakażeń uniknąć się nie da, a szkody w życiu społecznym i gospodarczym będą ogromne – mówił na antenie Polsat News poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz. – Ograniczenia, które zostały wprowadzone są ponad miarowe. Dziwny spór o sklepy meblowe wygląda kabaretowo. Czym różnią się te sklepy od innych? – pytał były prezes NFZ. 08:08 – Norki z łatwością zakażają się koronawirusem, więc mogą stać się fabrykami mutantów SARS-CoV-2 – mówił PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu. Dodał jednak, że na razie brak dowodów, by mutacje mogły mieć wpływ na skuteczność opracowywanych szczepionek. 07:52 Nie ustają badania naukowców nad koronawirusem SARS-CoV-2. Badacze z Penn State University ustalili, że utrata węchu i smaku to jeden z pierwszych objawów COVID-19.



Naukowcy: Utrata węchu i smaku najwcześniejszym objawem COVID-19 07:42 Szpitale tymczasowe dla pacjentów z COVID-19, powstające pod auspicjami wojewodów i spółek Skarbu Państwa, pilnie szukają pracowników, przede wszystkim personelu medycznego. Większość lecznic ma być gotowa do końca listopada, ale przedłuża się budowa niektórych z nich. 07:32 – Z modeli, którymi dysponujemy, wynika, że mamy przed sobą 2-3 kluczowe tygodnie. Ostatnie dni napawają optymizmem, ale ja byłbym ostrożny. Jesteśmy tak naprawdę niewiele poniżej tej liczby zakażeń, która oznaczałaby wprowadzenie narodowej kwarantanny – mówił w Radiowej Jedynce Michał Dworczyk, szef KPRM. 07:25 – Konsekwentnie podkreślam, że pełne zamknięcie gospodarki to absolutna ostateczność – ocenił wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z z „Super Expressem”. – Oznaczałoby to zresztą nie tylko straty finansowe. Dramatycznie pogorszyłyby się też możliwości utrzymywania służby zdrowia. Nastąpiłby tragiczny efekt domina. Z fatalnymi skutkami borykalibyśmy się przez lata. Dlatego powtarzam: musimy zrobić wszystko, żeby tego uniknąć – podkreslił. 07:22 – Wiosenny lockdown kosztował nas wszystkich ok. 150 mld złotych. Mówię: nas wszystkich, bo to przecież nie jakieś mityczne środki budżetowe. Rząd nie ma własnych pieniędzy. Dysponuje wyłącznie pieniędzmi podatników, czyli każdego z nas – przyznał minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w rozmowie z „Super Expressem”. 07:14 Jeśli deklaracje producenta o skuteczności szczepionki potwierdzą także niezależne organy rejestracyjne, to byłaby to bardzo dobra wiadomość – ocenił doniesienia koncernu Pfizer prof. Leszek Szenborn, kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i b. prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.



Ekspert o skuteczności szczepionki firmy Pfizer. Jest się z czego cieszyć? 07:09 – Ustabilizowanie się liczby zakażeń na wysokim poziomie, czyli powyżej dwudziestu kilku tys. dziennie jest iluzją poprawy i nie powinno nas uspokajać – powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Podkreślił, że narasta liczba zajętych łóżek, respiratorów i ciężkich przypadków przebiegu COVID-19. 06:58 Najwyższy dobowy przyrost nowych zakażeń odnotowano w Niemczech. Jak poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI), w ciągu ostatniej doby wykryto tam 23 542 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 218 kolejnych zgonów. 06:47 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał w czwartek, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 142 363 nowe zakażenia koronawirusem, a z powodu COVID-19 zmarły 1747 osoby.

Od początku epidemii w USA zakaziło się 10 526 906 ludzi, zmarło zaś 242 621. 06:28 – Uważam, że obecnie kraj jest na pewno znacznie lepiej przygotowany do walki z koronawirusem, lepsze jest np. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej. Jednak łagodna wiosna - m.in. z powodu szybkiego lockdownu - uśpiła czujność władz i obywateli – powiedział PAP dr Paweł Kukiz-Szczuciński. 06:09 Polski rząd na razie nie planuje całkowicie zamrażać gospodarki i życia społecznego. Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny (lockdownu – red.) – przekazał premier Mateusz Morawiecki w czwartek.



Lockdownu nie będzie. Premier ogłasza sukces. „Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny” 06:01 Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie w piątek 13 listopada.