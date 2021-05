„Nur für Deutsche?”. Stanowcza odpowiedź Horbana na pytanie dziennikarki

Gościem Radia ZET w czwartek 27 maja był prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Ekspert był pytany, co sądzi o obowiązkowych szczepieniach.

– To już ostateczny ruch. Jeżeli wprowadzany, to powinien być skuteczny – mówił Horban. – J eśli wrócimy do definicji szczepień obowiązkowych i dobrowolnych, to te przeciwko COVID-19 są już po części obowiązkowe: państwo zobowiązuje się do zakupu szczepionek i pokrycie kosztów – dodał.

Podkreślał jednak, ze najważniejsze jest zachęcanie do szczepień nie tylko przez władze, ale również przez media. – Na Boga Ojca, trzeba z tego skorzystać – mówił o szczepieniach.

„Nur für Deutsche?”

Na sam koniec rozmowy Beata Lubecka zapytała eksperta, co sądzi o pomyśle, żeby komunikacja miejska była dostępna wyłącznie dla osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki. Przypomnijmy, że taki pomysł przedstawił krakowski radny Łukasz Wantuch. Pomysł został błyskawicznie skrytykowany w mediach społecznościowych.

– „Nur für Deutsche?” – pytaniem na pytanie odpowiedział Horban, nawiązując do napisu „Tylko dla Niemców” umieszczanego w czasie II Wojny Śwaitowej w okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach na przykład na pojazdach komunikacji miejskiej i innych miejscach użyteczności publicznej takich jak parki, kina, czy kawiarnie. Z tak oznaczonych miejsc mogli korzystać wyłącznie Niemcy.

Jednak Lubecka nie usłyszała odpowiedzi Horbana i ekspert dwukrotnie jeszcze powtórzył zwrot „Nur für Deutsche”. – Znamy to, „Nur für Deutsche” – stanowczo podkreślił szef Rady Medycznej przy premierze.

– Aaa, rozumiem, czyli segregacja. Zdecydowanie jest pan przeciwny tego typu rozwiązaniom? – dopytała dziennikarka.

– Tak – krótko potwierdził Horban, na czym rozmowa się zakończyła.

