Nowe obostrzenia dotkną też świat sportu. Znaczne zmiany limitów

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek 29 listopada poznaliśmy nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia. Zmiany dotyczą m.in. wydarzeń sportowych odbywających się poza obiektami sportowymi. Do tej pory w tego typu wydarzeniach mogło brać udział 500 osób. Wraz z początkiem grudnia ten limit zostanie zmniejszony do 250 osób. Przypomnijmy, we wspomniane limity nie wlicza się osób zaszczepionych

Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Adam Niedzielski tłumaczy

O powodach wprowadzenia nowych obostrzeń opowiedział minister zdrowia. – W ostatnich dniach pojawiła się nowa mutacja koronawirusa nazwana przez WHO Omikronem. Generuje ona ryzyko przyspieszenia procesów pandemicznych, co zmienia nasze podejście do walki z pandemią – tłumaczył podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył także, że obecnie w Polsce występuje apogeum czwartej fali pandemii. – Obserwujemy zmniejszającą się dynamikę zachorowań. Do tej pory byliśmy w stanie zarządzać walką z pandemią w sposób przewidywalny – podkreślił.

Szef resortu zapowiedział także wprowadzenie pakietu alertowego obostrzeń, w którym oprócz wspomnianych wydarzeń sportowych, uwzględniono także lokale gastronomiczne, baseny, kina, teatry czy kościoły. Zmiany dotkną również siłownie, w których od 1 grudnia będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Pakiet obostrzeń dotyczy również uszczelnienia granic.

Czytaj też:

Rząd wprowadził nowe obostrzenia od 1 grudnia. Oto pełna lista zmian