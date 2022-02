Sprawdzisz, jak możesz przejść COVID-19. MZ uruchomiło nowe narzędzie

Kalkulator opracowali naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Analizowane są wiek, płeć, masa ciała i wzrost. Ministerstwo Zdrowia w komunikacie na stronie pacjent.gov podkreśliło, że „zagrożenie ciężkim przebiegiem COVID-19 rośnie wraz z wiekiem, masą ciała, jest wyższe u mężczyzn i może być wyższe w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia z powodu innych chorób współistniejących”.

Wynik analizy nie jest stuprocentowo pewny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Nie stanowi także „podstawy do podejmowania decyzji”. Ministerstwo Zdrowia przypomniało, kluczowe dla uchronienia się przed ciężkim przebiegiem zakażenia są przede wszystkim szczepienia, bo to one „zmniejszają ryzyko ciężkiego zachorowania na COVID-19”.

Jak powstał kalkulator covidowy?

„Pamiętaj – zaszczepienie przeciwko COVID-19 znacząco redukuje ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 w każdym wieku” – zaznaczył resort zdrowia. Ważne jest także przestrzeganie zasad DDM, czyli dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczek.

Kalkulator powstał na podstawie oceny klinicznej 1133 pacjentów z COVID-19 z kilkunastu ośrodków klinicznych w Polsce. Uczestnicy brali udział w badaniu prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (lider badania), Imagene.me SA (partner technologiczny) i Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

