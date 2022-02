Koronawirus nie ustępuje. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że minionej doby odnotowano 24 404 nowe zakażenia. Nie żyje także 10 kolejnych osób. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, dziewięć miało choroby współistniejące. Zakażenia pochodzą z województw:

mazowieckiego (3715)

wielkopolskiego (2621)

śląskiego (2520)

dolnośląskiego (1919)

kujawsko-pomorskiego (1926)

pomorskiego (1913)

łódzkiego (1690)

małopolskiego (1530)

zachodniopomorskiego (1485)

lubelskiego (1025)

lubuskiego (880)

warmińsko-mazurskiego (713)

podkarpackiego (654)

opolskiego (628)

świętokrzyskiego (610)

podlaskiego (458)

Zmiany w systemie raportowania

W komunikacie z poniedziałku MZ dodało: W związku z rosnącą falą ponownych zakażeń, która jest charakterystyczna dla fali wirusa w wersji Omikron, zmieniamy system raportowania, wskazując dodatkowo liczbę osób, które zakaziły się ponownie.

W niedzielę MZ podało, że badania potwierdziły 34 703 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 osób z COVID-19. W sobotę MZ poinformowałoz kolei o potwierdzeniu 45 749 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju. Zmarły 272 osoby.

W raporcie z godziny 10:00 w poniedziałek poinformowano także, że pacjenci z COVID-19 zajmują 18 287 łóżek. 1150 osób znajduje się pod respiratorami. 480 925 osób jest objętych kwarantanną.

Kiedy szczyt piątej fali koronawirusa?

Dr Franciszek Rakowski z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że liczby testów i zakażeń podawane przez Ministerstwo Zdrowia nie oddają realnej skali infekcji.

– Z naszego modelu wynika, że liczby podawane przez resort należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił ok. 800 tys. dziennych infekcji – powiedział ekspert.

