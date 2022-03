Szczepienia przeciw COVID-19. Najnowsze informacje

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 53 mln 826 tys. 886 dawek – wynika z danych udostępnionych na stronach rządowych. W pełni zaszczepiono 22 mln 325 tys. 834 osoby. W Polsce dostępne są szczepionki dwudawkowe firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, Novavax i jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson. Podano także 11 mln 415 tys. 849 dawek przypominających. Dzienna liczba szczepień wynosi 16 207.

Łącznie do Polski dostarczono 107 mln 707 tys. 90 dawek, z których 55 mln 974 tys. 230 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano 788 tys. 420 dawek. Zgłoszono 18 531 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny – poza łagodnymi – jakie zanotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała





Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z MZ

W czwartek 24 marca szef resortu zdrowia na konferencji prasowej poinformował o zmianach dotyczących obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Adam Niedzielski przekazał także najnowsze informacje dotyczące izolacji chorych na COVID-19 i zasad odbywania kwarantanny.

Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono w kraju niespełna 9 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie minionej doby zmarło 146 pacjentów z potwierdzonym COVID-19. 114 z nich zmagało się z chorobami współistniejącymi. Przyczyną śmierci 32 osób był wyłącznie COVID-19.