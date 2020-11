Już jutro start historycznej misji NASA i SpaceX. To pierwszy taki lot od blisko dekady

Niezwykłe wydarzenie dla fanów misji kosmicznych, startów rakiet i eksploracji kosmosu. Już w soboty na niedzielę polskiego czasu wystartuje misja Crew-1. Jest to wspólne przedsięwzięcie NASA i SpaceX. W ramach pierwszej oficjalnej misji załogowej od czasu zakończenia programu promów kosmicznych, na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci czworo astronautów.

Crew-1. Kiedy start?

Start misji Crew-1 zaplanowany jest popołudnie 14 listopada względem czasu lokalnego. Polscy miłośnicy startów muszą się jednak przygotować na przedłużony sobotni wieczór. Według czasu polskiego start odbędzie się w niedzielę 15 listopada 2020 o 01:49 nad ranem.

Crew-1. Załoga

W Crew-1 udział weźmie czwórka astronautów. NASA reprezentować będą Michael Hopkins, Victor Glover i Shannon Walker. W ramach współpracy z Japońską Agencją Kosmiczną (JAXA) załogę uzupełni Soichi Noguchi.

Crew-1. Gdzie oglądać?

Start rakiety wraz z przygotowaniami do misji będzie można obejrzeć za darmo w internecie. Transmisje będą prowadzić oficjalne kanały NASA i SpaceX, a także liczni obserwatorzy misji kosmicznych, tacy jak Everyday Astronaut, czy NASASpaceFlight.

Start misji Crew-1 będzie jednocześnie 99. lotem rakiety Falcon 9 produkcji SpaceX, a także pierwszym, oficjalnym lotem kapsuły Crew Dragon. Poprzednie użycia były to misje testowe, które służyły do ostatecznej certyfikacji pojazdu, a następnie jego przetestowania.

SpaceX podejmie także próbę lądowania pierwszego etapu rakiety na platformie „Just Read The Instructions”. Jeśli się to powiedzie, będzie to 15. lądowanie na tej platformie, a także 15. udane lądowanie Falcona 9 z rzędu. Dotychczas większość lądowań odbywała się przy użyciu platformy Of Course I Still Love You, ale odkąd JRTI została przeniesiona na to samo wybrzeże USA, to pływające platformy używane są zamiennie.

Demo-2. Pierwszy lot od dekady

Misja Demo-2 wykonywana przez SpaceX, o czym za chwilę, jest pierwszym tego typu lotem od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku. Od ostatniej misji Space Transportation System (STS), po której zakończono użytkowanie wahadłowców, wszystkie loty załogowe odbywały się wyłącznie z terytorium Rosji (dokładniej Kazachstanu) i Chin. Również amerykańscy i europejscy astronauci dostawali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rosyjskiego systemu Sojuz.

Komercyjny wykonawca

Niezwykłe w misji jest także to, że po raz pierwszy w historii jest wykonywana przez komercyjnego operatora - firmę SpaceX. Współpraca NASA z firmą Elona Muska, nie jest niczym nowym, to SpaceX jest bowiem głównym wykonawcą lotów zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale to pierwszy raz, gdy rządowa agencja powierzy życie astronautów w komercyjne ręce.

Kapsuła Crew Dragon, która została wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9, jest ulepszoną i przystosowaną do transportu załogi wersją kapsuły Dragon, która odbyła kilkadziesiąt lotów zaopatrzeniowych na ISS. Po starcie, który był 85. lotem rakiety Falcon 9, z czego ósmym w tym roku. Po raz 52 wylądowano głównym modułem rakiety na platformie morskiej o wdzięcznej nazwie „Of Course I Still Love You”.