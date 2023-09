Polska nauka a eksploracja kosmosu. Rozwiąż nasz quiz!

We wrześniu w cyklu „Nauka to polska specjalność. Wielkie postacie polskiej nauki” poświęciliśmy udziałowi polskich naukowców w eksploracji kosmosu. Polska jest obecna w misjach kosmicznych od lat. Z NASA i ESA współpracują zarówno firmy, jak i zespoły złożone ze studentów polskich uczelni. Co udało się już wysłać w kosmos? Jakie plany ma Polska Agencja Kosmiczna? Jak w historii wyglądało zaangażowanie Polaków w badaniach kosmosu? – odpowiedzi można szukać w naszych artykułach.

Polska nauka dla miasta przyszłości – quiz

Pod tym linkiem znajdziecie wszystkie nasze artykuły i materiały opublikowane we wrześniu, a poświęcone udziałowi polskiej nauki e eksploracji kosmosu. Po zapoznaniu się z nimi sprawdźcie w naszym quizie, jak wiele dowiedzieliście się z nich na ten temat!

QUIZ:

Polska nauka a eksploracja kosmosu – quiz

Nauka to polska specjalność

Wielkie postacie polskiej nauki



