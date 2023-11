Mroźny Księżyc. Kiedy na niebie zobaczymy Księżyc Bobrów?

Listopadowa pełnia Księżyca nazywana jest Mroźnym Księżycem lub Księżycem Bobrów. Będzie doskonale widoczna na niebie w całym kraju. Tym razem pełnia będzie wyjątkowa, ponieważ będziemy mogli oglądać ją na niebie przez trzy dni.

Kiedy zobaczymy Mroźny Księżyc?

Srebrny Glob wejdzie w pełnię w nocy z niedzieli 26 listopada na poniedziałek 27 listopada. Maksimum pełni zobaczymy na niebie w poniedziałek o godzinie 10.16. W całym kraju będą dobre warunki do obserwowania nieba, a mocno oświetlony Księżyc będzie wyglądał spektakularnie.

Dlaczego listopadowa pełnia to Księżyc Bobrów?

Listopadowa pełnia Księżyca nazywana jest Księżycem Bobrów lub Mroźnym Księżycem. Jest to związane z zimową aurą oraz z zachowaniem gryzoni, które w okresie poprzedzającym listopadową pełnię budują tamy i schronienia na zimę.

Jak obserwować pełnię Księżyca?

Listopadowa pełnia będzie doskonale widoczna na niebie, dlatego do jej obserwacji niepotrzebne są żadne przyrządy astronomiczne. Księżyc w pełni można zobaczyć gołym okiem, a ułatwia to fakt wczesnego zapadania zmierzchu. Obserwację nocnego nieba mogą jedynie utrudnić warunki atmosferyczne. W poniedziałek 27 listopada niebo ma być zachmurzone, ale po południu Księżyc i tak powinien być dobrze widoczny.

Czym jest pełnia Księżyca?

Pełnia Księżyca to zjawisko astronomiczne, do którego dochodzi co 29,5 dnia. Srebrny Glob staje się doskonale widoczny i mocno oświetlony, kiedy znajduje się naprzeciwko Słońca. W tym czasie druga strona Księżyca pozostaje zaciemniona.

Czytaj też:

Setki spadających gwiazd nad Polską. To wydarzy się już wkrótceCzytaj też:

Cząstka o nieznanym pochodzeniu dotarła do Ziemi. Ma ogromną moc