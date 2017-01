Ile zarabia Bartłomiej Misiewicz? MON ujawnia wysokość zarobków rzecznika

Bartłomiej Misiewicz był rzecznikiem MON do września, kiedy to został zawieszony w obowiązkach. Wnioskował o to do Antoniego Macierewicza w związku z kontrowersjami dotyczącymi jego stanowiska w PGZ. Po niecałym miesiącu od zawieszenia w obowiązkach Misiewicz wrócił do pracy w resorcie. 20 października MON na Twitterze zakomunikowało, że "Bartłomiej Misiewicz zajmuje się w Gabinecie Politycznym MON analizą dezinformacji medialnych, wymierzonych w bezpieczeństwo państwa". Od początku grudnia ponownie jest rzecznikiem ministerstwa oraz szefem gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza.

Wcześniej zakończyło się postępowanie ws. Misiewicza. Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim 28 listopada umorzyła śledztwo, które wszczęto po zawiadomieniu posłów PO. Było ono oparte na medialnym opisie propozycji, jakie miał składać Bartłomiej Misiewicz lokalnym radnym PO. Były szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej miał obiecywać im zatrudnienie w państwowej spółce w zamian za koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Prokuratura w postępowaniu Bartłomieja Misiewicza nie dopatrzyła się jednak "znamion czynu zabronionego". Wcześniej, 15 listopada, warszawska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie zatrudnienia Bartłomieja Misiewicza w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. By było to możliwe, zmieniono statut spółki.

Ile zarabia Misiewicz?

„Na skutek umorzenia śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie podejrzeń rzekomej korupcji Pan Bartłomiej Misiewicz został przywrócony na stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego MON i Rzecznika Prasowego MON” - poinformował Bartosz Kownacki, wiceszef resortu, w odpowiedzi na interpelację Szłapki. Poseł Nowoczesnej pytał także o wynagrodzenie rzecznika MON. Z komunikatu wiceszefa resortu wynika, że składa się ono z następujących składników (brutto): wynagrodzenie zasadnicze (6 070 zł), dodatek funkcyjny (1 810 zł), dodatek specjalny (4 121,24 zł). Łącznie wynosi ono więc około 12 000 złotych brutto miesięcznie.

"Charakteryzuje się głębokim oddaniem"

Bartosz Kownacki poinformował też, że o całokształcie spraw związanych z zatrudnianiem członków Gabinetu Politycznego MON decyduje szef resortu – Minister Obrony Narodowej. „Pan Minister Antoni Macierewicz, w stosunku do podległych sobie pracowników, wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji merytorycznych, ale także zaufania, lojalności oraz dyspozycyjności. Takie również były kryteria, którymi się kierował zatrudniając osoby w swoim gabinecie politycznym. Pan Bartłomiej Misiewicz posiada wspomniane przymioty, a ponadto charakteryzuje się głębokim oddaniem sprawom bezpieczeństwa naszego państwa” - uzupełnił wiceminister.