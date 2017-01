Pocięte opony, napis „pisior pier***ony”. Seria ataków na radną PiS i jej męża

Do zdarzenia doszło w środę 4 stycznia około godziny 20. Zamaskowany sprawca pociął nożem opony w samochodzie marki Ford należącym do Teresy Bednarskiej, przewodniczącej klubu radnych PiS w powiecie grójeckim. Ponadto, wandal wstrzyknął w większość otworów auta piankę montażową, co uniemożliwia otwarcie drzwi, a na karoserii samochodu napisał sprayem hasło „pisior pie****ony”, które ciągnie się przez cały bok pojazdu.

– Nie mam już siły. Od kilku miesięcy nas nękali, na przykład przebijając opony, ale teraz te ataki osiągnęły apogeum. To był już czwarty taki atak. Wczoraj pod domem zniszczono nasz samochód – tłumaczyła polityk w rozmowie z TVP Info. Radna podkreśliła, że zgłosiła całą sprawę na policję, ponieważ należące do niej auto zostało zdewastowane i nie nadaje się do użytku.

Śledztwem w sprawie nękania Teresy i Włodzimierza Bednarskich zajmuje się wydział kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. – W czwartek 5 stycznia rano otrzymaliśmy zgłoszenie o uszkodzeniu w Grójcu samochodu Ford fiesta – poinformowała podkomisarz Agnieszka Wójcik, oficer prasowa grójeckiej policji. Z informacji TVP Info wynika, że nie można wykluczyć iż rodzina Bednarskich wystąpi z wnioskiem o ochronę.