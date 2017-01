Prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok posła Wójcikowskiego. Rozwieją kontrowersje?

Z przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi sądowo-lekarskiej sekcji zwłok wynika, iż Rafał Wójcikowski zginął na skutek rozległych, wielonarządowych obrażeń wewnętrznych. – Wstępnie można stwierdzić, że są one charakterystyczne dla wypadków. Zdaniem biegłego do ich powstania doszło w czasie, gdy mężczyzna znajdował się w samochodzie – mówił Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej. Podanie wyników sekcji zwłok były o tyle istotne, że wcześniej media informowały o pewnych kontrowersjach wokół śmierci posła.

Do Radia Kierowców zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że jest ratownikiem wodnym i był świadkiem wypadku, w którym zginął poseł ruchu Kukiz'15. – Byłem tam zaraz po, wyciągałem tego pana. To wypadek śmiertelny, także będzie prawdopodobnie dłuższy postój. Mogę powiedzieć tylko tyle, że udzielałem temu panu pomocy. Niestety, w tym przypadku ratownicy się nie sprawdzili – powiedział. Mężczyzna przyznał, że to z jego inicjatywy ratownicy medyczni zaczęli prowadzić akcję reanimacyjną, jednak nie wszystkie procedury zostały zachowane.– Ja już wcześniej stwierdziłem, że puls słaby, słabnie oddech. Pogonili mnie w końcu, oczywiście ustąpiłem, bo to ich praca. Szanuję pracę ratowników. W tym przypadku myślę, że można było tego pana uratować – ocenił świadek zdarzenia. Wyjaśnieniem okoliczności wypadku drogowego zajmie się łódzka Prokuratura Okręgowa. Jednym z wątków postępowania będzie ustalenie, czy faktycznie można mówić o nieprawidłowościach w prowadzonej akcji ratunkowej.

Wypadek

Poseł ruchu Kukiz'15, Rafał Wójcikowski, zginął w wypadku samochodowym. Informację o śmierci Wójcikowskiego potwierdziła rzecznik łódzkiej policji Joanna Kącka. Polityk zginął w wypadku samochodowym w czwartek rano. Do tragedii doszło w miejscowości Chrzczonowice pod Rawą Mazowiecką. Kącka poinformowała, że Wójcikowski zmarł na miejscu po tym, jak jego samochód uderzył w barierki. Według informacji Fakt24 Wójcikowski jechał w kierunku Warszawy z Tomaszowa Mazowieckiego. Polityk miał stracić panowanie nad pojazdem.

Rafał Wójcikowski był ekonomistą i nauczycielem akademickim. Początkowo związany był z Uniwersytetem Łódzkim, później również z Politechniką Łódzką oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Należał do Stowarzyszenia KoLiber, jako ekspert współpracował z Fundacją Republikańską, założył i został prezesem Fundacji Aurea Libertas. W 2009 startował do Parlamentu Europejskiego z listy Prawicy Rzeczypospolitej, ale nie zdobył mandatu. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował do Sejmu w okręgu piotrkowskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 (z poparciem Ruchu Narodowego). Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 9135 głosów.