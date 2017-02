Kaczyński wspólnie z Merkel chce pracować nad obronnością. Ma dla niej propozycje

Wtorek 7 lutego to dzień wizyty w Polsce niemieckiej kanclerz, podczas której szefowa CDU spotyka się z premier Beatą Szydło, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. O ile wiadomo było, czego dotyczyć mają rozmowy z premier i opozycją, to kwestia spotkania z Kaczyńskim pozostawała nadal pewną niewiadomą. O swoich zamiarach prezes PiS mówił wprawdzie nieco wcześniej, jednak z informacji przekazanych przez portal Wirtualna Polska wynika, że w trakcie spotkania mają paść konkretne propozycje.

Jak ustalił Oskar Górzyński, jednym z głównych tematów ma być współpraca na rzecz obronności. Jarosław Kaczyński ma dla niemieckiej polityk propozycję w tym zakresie. Dotyczy ona stworzenia programu wspólnych inwestycji obronnych. – To ma być coś takiego jak europejska DARPA. Trochę jak plan Morawieckiego dla Europy – mówił rozmówca, na którego powołuje się WP. O drugiej kwestii, którą chce podjąć Kaczyński, mówił on w wywiadzie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Jest to stworzenie europejskiego parasola nuklearnego, który swoim zasięgiem miałby objąć całą Unię.

Innym problemem, który Jarosław Kaczyński ma poruszyć w rozmowie z Merkel, jest niesprawiedliwe jego zdaniem przedstawianie poczynań rządu PiS przez niemieckich dziennikarzy. Spotkanie planowane jest na godzinę 18 w hotelu Bristol. Ma w nim uczestniczyć także Adam Bielan oraz tłumacz.