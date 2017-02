PiS chce powiększyć Warszawę. Projektowi ustawy nadano tryb pilny

Rada Miasta Warszawy podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie zmiany granic stolicy. Głosowanie zaplanowano na 26 marca. Za przeprowadzeniem referendum zagłosowało 34 radnych, przeciwko było 19 osób. Według polityka Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby decyzja Rady Miasta o zorganizowaniu referendum w sprawie powiększenia Warszawy do 33 gmin zatrzymała ekspresowy tryb uchwalenia ustawy. Projektowi nadano bowiem tryb pilny.

Projekt ustawy bez konsultacji

Ponieważ projekt zmian w ustroju Warszawy został zgłoszony jak projekt poselski, nie wymagał on przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jeśli marszałek Sejmu podejmie decyzję o nadaniu projektowi ustawy trybu pilnego, oznacza to, że może on zarządzić przeprowadzenie pierwszego czytania bez zachowania terminu określonego w art. 37. Jednocześnie marszałek Sejmu kierując pilny projekt ustawy do komisji, ustala termin przedstawienia sprawozdania, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Ponadto, projekt pilny ustawy jest wprowadzany do porządku dziennego posiedzenia Sejmu na posiedzeniu najbliższym po zakończeniu prac komisji.

Powiększona Warszawa

Projekt zakłada utworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską, nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym. Będą one realizować zadania powiatowe i zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze zagospodarowania przestrzennego, koordynacji i zadań publicznych w gminach czy transportu. Dotychczasowe miasto na prawach powiatu - Warszawa - otrzyma status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z podziałem na dzielnice.

Zapowiedź zmian w ustawie warszawskiej pojawiła się już w kwietniu 2016 r. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że pojęcie metropolii wypełnia także Warszawa, prezentując przepisy o związku metropolitalnym dla Górnego Śląska. – Mamy ustawę o ustroju miasta stołecznego, ona będzie poprawiana, będą propozycje w tej dziedzinie – zapowiedział.

Jacek Sasin głównym agitatorem na froncie zmian

Proponowana w ustawie autorstwa posłów PiS zmiana granic Warszawy zakłada wchłonięcie przez stolicę 33 gmin. Większość z nich znajduje się w okręgu wyborczym nr 20, czyli tzw. obwarzanku oficjalne nazywanym „Warszawa II”. Są to: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka. Twarzą proponowanych zmian i głównym agitatorem na froncie zmian został Jacek Sasin, który z Warszawą związany jest od lat.