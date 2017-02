„Totalna wpadka Macierewicza”. Siemoniak zarzuca szefowi MON kłamstwo

Antoni Macierewicz w cotygodniowym felietonie „Głos Polski” nadawanym w Radiu Maryja i TV Trwam tłumaczył zmiany w dowództwie Sił Zbrojnych. Szef MON nawiązał do środowego mianowania gen. Jarosława Miki na Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Ta decyzja kończy proces formowania się nowego dowództwa polskiej armii. Po zmianie szefa sztabu, gdy gen. Gocuła zastąpił gen. Surawski i po zmianie szefa dowódcy wojsk operacyjnych, gdy gen. Tomaszyckiego zastąpił gen. Wojciechowski, po mianowaniu gen. Kukułę na dowódcę WOT, przyszła pora na Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – wyjaśnił szef MON podkreślając, że w ten sposób zakończony został proces kształtowania zespołu najważniejszych dowódców armii polskiej.

Macierewicz przekonywał, że zmiany w armii są naturalnym procesem, jednak te, których dokonano w 2016 roku „miały szczególne znaczenie”. – Po pierwsze chodziło o to, żeby odmłodzić kadrę oficerską, ale – jeżeli chodzi o główne stanowiska – to chodziło o coś więcej. Chodziło o to, żeby przyszli oficerowie, którzy nie byli zaangażowani w kształtowanie błędnego systemu dowodzenia armią, który został zaplanowany, a następnie zrealizowany pod kierunkiem czy też pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tutaj głównym wykonawcą, architektem tej złej zmiany był ówczesny szef BBN pan gen. Koziej, a oczywiście wszystko podpisywał pan minister Siemoniak – mówił minister. – To była zła zmiana, która z jednolitego systemu dowodzenia stworzyła system, w których było trzech głównych decydentów w armii o kompetencjach, które się wzajemnie nakładały na siebie – podsumował Macierewicz.

Do słów obecnego szefa MON na Twitterze odniósł się jego poprzednik. Tomasz Siemoniak zarzucił Macierewiczowi kłamstwo w sprawie gen. Sławomira Wojciechowskiego, którego minister wymienił wśród „osób niezaangażowanych w tworzenie błędnego systemu dowodzenia armią” za czasów Komorowskiego. Siemoniak przypomniał następcy, że nowy dowódca operacyjny był współtwórcą nowego systemu kierowania armią.