Rekordowa aukcja WOŚP. Zawrotna suma za dzień z Donaldem Tuskiem

Od wielu lat osoby publiczne, w tym również sportowcy, aktorzy czy politycy, przekazują różnego rodzaju przedmioty na specjalne aukcje WOŚP. Podobnie jak w ubiegłym roku w zbiórkę włączyła się również para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda przekazał na licytację spinki do mankietów, natomiast Pierwsza Dama postanowiła zaangażować się w akcję poprzez oddanie na aukcję słynnego zdjęcia, które zostało wykonane przez Jacka Łabędzkiego podczas Światowych Dni Młodzieży.Nabywca zapłacił za fotografię 200 tys. złotych. Zdjęcie trafiło do właściciela prywatnej firmy z Solca Kujawskiego. – To niewyobrażalna suma. Za tyle pieniędzy zdarzało się nam wylicytować dobry motocykl albo auto. Ale nigdy zdjęcie. W życiu się tego nie spodziewaliśmy – mówi Andrzej Gałczyński, który prowadzi aukcje WOŚP.

Ogromne zainteresowanie wspólnym dniem z byłym premierem

Okazało się, że nie była to jedyna rekordowa aukcja. Fundacja WOŚP poinformowała na Twitterze o zakończeniu aukcji w ramach której oferowano wspólny dzień w Brukseli z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. W ramach wizyty planowane jest m.in.

wspólne zwiedzanie siedziby Rady Europejskiej czy wspólny obiad. Ponadto, zwycięzca aukcji otrzyma album o Europie podpisany przez szefów państw i rządów oraz przewodniczących instytucji unijnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Europejskiej. Możliwość spędzenia dnia z byłym premierem cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem internautów. Wspólny dzień z Donaldem Tuskiem wylicytowano za kwotę 370 tysięcy złotych. Dochód z aukcji zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostateczne wyniki tegorocznej odsłony akcji poznamy 7 marca, ale już 27 stycznia kwota na koncie WOŚP przekroczyła 62 mln 418 tys. zł.