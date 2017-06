Szczyt Trójmorza przeniesiony z Wrocławia do Warszawy. „Trump zdecydował, że przyleci tylko do stolicy”

Trójmorze to inicjatywa dotycząca współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Zaangażowane są cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej - Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, trzy państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia, a także Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia oraz Austria. Z prezydentami z regionu ma się spotkać prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Współgospodarzami lipcowego szczytu Trójmorza będą Polska oraz Chorwacja.

Prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović wyraził nadzieję, że „frekwencja na szczycie, także w związku ze spotkaniem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie wysoka i że te decyzje, które w ramach szczytu Trójmorza w Warszawie zostaną podjęte będą rzeczywiście budowały na przyszłość rozwój powiązań gospodarczych, infrastrukturalnych i będą budowały bezpieczeństwo energetyczne w naszej części Europy”.

Polski prezydent poinformował również, że „spotkanie przywódców miało się początkowo odbyć we Wrocławiu, jednak podjęto decyzję o jego przeniesieniu do Warszawy”. – Żałuję, że nie będziemy mogli pokazać prezydentom Wrocławia, bo to piękne i rozwijające się miasto, jednak mamy taką sytuację jaką mamy i cieszę się, że jest zrozumienie władz miasta dla takiej decyzji. Mam nadzieję, że będziemy mogli Wrocławiowi jakoś tę stratę zrekompensować i że inne ważne wydarzenie międzynarodowe będzie się mogło odbyć w tym pięknym polskim mieście – podkreślił Andrzej Duda.

„Najważniejszym tematem wizyty prezydenta USA będzie bezpieczeństwo naszego regionu”

Decyzja o przeniesieniu szczytu może być związana z zapowiedziami Donalda Trumpa. Witold Waszczykowski poinformował, że prezydent przyjedzie do Polski nie 6 lipca - jak podawał Biały Dom - a dzień wcześniej. Szef MSZ zaznaczył, że program wizyty Trumpa w Polsce jest w zasadzie ułożony, jednak strona polska wciąż pracuje nad jego układem. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, Donald Trump zdecydował, że przyleci tylko do Warszawy, dlatego - jak mówi Waszczykowski - należy to uwzględnić w planach Forum Państw Trójmorza i Global Forum, zaplanowanych we Wrocławiu.

Według informacji przekazanych przez ministra, prezydent Stanów Zjednoczonych chciałby na początku spotkać się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. – Chciałby też wygłosić przemówienie do Polaków – dodał. – Najważniejszym tematem wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie bezpieczeństwo naszego regionu. Mamy tutaj od początku tego roku żołnierzy, kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, kilka tysięcy sprzętu amerykańskiego. Mamy za granicą Polski nierozwiązany konflikt rosyjsko-ukraiński, więc na pewno to będą kwestie dominujące – zaznaczył szef MSZ.