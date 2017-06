„Córka leśniczego” jest policjantką? Posłowie nie chcą odpuścić Błaszczakowi sprawy koperty

– Czy prawdą jest, że „córką leśniczego” jest jedna z policjantek? Czy korespondencja została zarejestrowana w dzienniku w księdze korespondencji w MSWiA? – pytali na poniedziałkowej konferencji prasowej posłowie Platformy obywatelskiej. – Minister Błaszczak mówił, że odesłał korespondencję do nadawcy. Pytanie, czy została zarejestrowana, czy ustalono imię i nazwisko tej osoby, która to kierowała i pytanie co w tej kopercie było? – dociekał poseł Platformy Krzysztof Brejza.

Tuż przed spotkaniem ministrów z premier Beatą Szydło kamera telewizji Polsat zarejestrowała moment wręczenia przez Jana Szyszkę białej koperty Mariuszowi Błaszczakowi. – To jest córka leśniczego – powiedział polityk PiS. Szef MSWiA odparł, pokazując na operatora, i machając w stronę dziennikarza, że „to jest kamera Polsatu”. Minister środowiska dodał jedynie, że „wspomniana wcześniej córka leśniczego prosiła o przekazanie koperty szefowi MSWiA”. – Także tutaj proszę, niech pan to przeczyta, dobrze? – poprosił polityk PiS ministra spraw wewnętrznych. – Dobrze – odparł Mariusz Błaszczak, zapewniając, że zapozna się z treścią informacji w kopercie.

Oprócz sprawy koperty polityk PO zwrócił także uwagę na kolejne nieuprawnione użycie paralizatora przez polskiego policjanta. Jego zdaniem odpowiedzialność za wzrost brutalności policji spada na szefa MSWia Mariusza Błaszczaka oraz jego zastępcę Jarosława Zielińskiego. – Mamy do czynienia z serialem świadczącym o tym, że policję dotyka jakaś ciężka choroba. Ta choroba zaczęła się półtora roku temu przez objęcie rządów nad policją przez pana ministra Błaszczaka i PiS i źródłem, siedliskiem tej choroby jest biurko pana ministra Zielińskiego, przez które przechodzą wszystkie nominacje, awanse personalne w policji – przekonywał Brejza.

W sobotę 17 czerwca „Gazeta Wyborcza” ujawniła kolejne skandaliczne zachowanie policjantów, które miało miejsce w Lublinie. Zatrzymany przez funkcjonariuszy obywatel Francji miał zostać rażony paralizatorem w jądra. Trzy osoby usłyszały zarzuty w tej sprawie.

Sprawę „córki leśniczego” poruszaliśmy też w najnowszym numerze tygodnika „Wprost”.