Pseudokibice spotkali się w lesie. Miało dojść do „ustawki”, ale wkroczyła policja

Policjanci zapobiegli planowanej ustawce pseudokibiców



Do „spotkania” miało dojść w kompleksie leśnym na terenie województwa wielkopolskiego. W trakcie prowadzonych działań wylegitymowano blisko 100 osób, reprezentujących dwa kluby piłkarskie z Wrocławia i Warszawy. Podczas sprawdzania samochodów policjanci z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego ujawnili ochraniacze oraz rękawice bokserskie. W trakcie kontroli mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć logicznie co w tym miejscu robili. Dzięki interwencji policji nie doszło do konfrontacji obu grup.

Funkcjonariusze pierwsze działania podjęli już na drogach dojazdowych do miejsca spotkania, a następnie w kompleksie leśnym. Po przeprowadzonej przez policjantów kontroli, obie grupy rozjechały się do domów.